Altay'ın 3 istikrar abidesi

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Gol Sarı Kart Kırmızı Kart Ahmed Rayan 14 4 366 3 1 0 Andre Poko 16 15 1348 1 3 0 Cebrail Karayel 18 18 1586 1 4 1 Cesar Pinares 17 16 1289 3 4 0 Ceyhun Gülselam 8 5 450 0 1 0 Daouda Bamba 19 17 1512 7 1 0 Deniz Kadah 2 0 12 0 0 0 Eren Erdogan 3 1 97 0 0 0 Erhan Çelenk 10 3 356 1 0 0 Eric Björkander 10 7 667 1 0 0 İbrahim Öztürk 14 10 957 0 1 0 Kazımcan Karataş 5 3 289 0 0 0 Khaly Thiam 17 17 1480 1 5 1 Leandro Kappel 19 18 1533 2 2 0 Marco Paixao 16 1 387 1 2 0 Martin Rodriguez 11 9 712 1 2 0 Mateusz Lis 19 19 1710 0 1 0 Mohammed Naderi 14 14 1063 0 2 0 Murat Akça 15 15 1267 0 3 0 Özgür Özkaya 2 1 89 0 0 0 Serge Aka 7 3 310 0 0 0 Thaciano 11 3 299 1 1 0 Tolga Ünlü 3 2 184 0 1 0 Zeki Yıldırım 13 8 802 0 4 0

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 18 puanla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Altay'da kaleci Mateusz Liz, Daouda Bamba ve Leandro Kappel, tüm müsabakalarda forma giydi.İlk yarıda çıktığı 19 lig maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Altay, 12 maçtır galip gelemediği Süper Lig'de devreyi 18 puanla bitirdi. Toplam 24 futbolcunun forma giydiği siyah-beyazlı ekip, kaleci Mateusz Lis, 19 maçta da 90 dakika sahada kalarak en istikrarlı isim oldu.Lis gibi Daouda Bamba ile Leandro Kappel de 19 maçta kendilerine şans buldu.Altay'da 18 müsabakada bin 586 dakika süre alan Cebrail Karayel, Lis'den sonra en fazla sahada kalan isim olarak dikkati çekti.Siyah-beyazlı ekipte en az süre alan isimler 12 dakika sahada kalan Deniz Kadah, 89 dakika mücadele eden Özgür Özkaya ve 97 dakika şans bulan Eren Erdoğan oldu.İlk devrede 23 gole ulaşan Altay'da 12 farklı isim gol üretti.Bamba'nın 7 golle en skorer isim konumunda bulunduğu siyah-beyazlılarda, üçer golle Ahmed Rayan ile Cesar Pinares, 2 golle Leandro Kappel ve birer golle Andre Poko, Cebrail Karayel, Erhan Çelenk, Eric Björkander, Khaly Thiam, Marco Paixao, Martin Rodriguez ve Thaciano takıma katkı verdi.İlk yarıda 38 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılan siyah-beyazlı ekipte Khaly Thaim ile Cebrail Karayel kırmızı kart görerek birer kez takımlarını eksik bıraktı.Thiam aynı zamanda 5 kezle en fazla sarı kart gören oyuncu oldu.Altay'da 2021-2022 sezonunun ilk devresinde forma giyenlerin performansları şöyle: