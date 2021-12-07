Altay'dan Beşiktaşlı iki isme kanca

Altay'ın Beşiktaş'ın gözden çıkardığı sağ bek Douglas ve sağ kanat Gökhan Töre için devreye girdiği ve Ocak'ta iki yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay'dan Beşiktaşlı iki isme kanca
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07 Aralık 2021 14:16
Gökhan Töre
Gökhan Töre
Beşiktaş
 

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Altay'da yönetim dış transferde atağa kalktı. Sakatlık ve cezalar nedeniyle savunma ve kanatta zaman zaman sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlılar, ara transfer dönemi için bu iki bölgeye takviye yapmak istiyor. İzmir ekibinin hedefinde Beşiktaş'tan iki yıldız oyuncu olduğu öne sürüldü.

MUSTAFA DENİZLİ İSTİYOR

İstanbul ekibinde forma şansı bulamayan Douglas ile sağ kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin takibe alındığı gelen haberler arasında. Altaylı kurmayların Brezilyalı Douglas ve Gökhan için devreye girerek Beşiktaş Kulübü'ne ilk teklifini sunması bekleniyor. Barcelona patentli olan 31 yaşındaki Douglas bu sezon Kartal'da hiç şans bulamadı. Gökhan Töre ise lig ve Avrupa'da sadece 12 maçta görev yaptı. İki yıldızın Altay'a olumlu bakabileceği belirtilirken, son kararı Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın verecek.

Premier Lig ve Bundesliga geçmişi de olan Gökhan Töre, Süper Lig'de Yeni Malatya ve Beşiktaş'ta 136 maça çıkarken fileleri 16 kez sarsıp, 23 de asist yaptı. Savunma oyuncusu Douglas, sağ bekte tek kalan Cebrail'e alternatif olarak düşünülüyor. 

 

 


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