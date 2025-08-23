23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
0-013'
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-014'
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
0-014'
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
0-014'
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
0-014'
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
0-014'
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Altay'da Hüseyin Kanlı dönemi

Altay'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda tek listeyle seçime giren Hüseyin Kanlı, yeni başkan oldu.

calendar 23 Ağustos 2025 15:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Hüseyin Kanlı dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Altay'da yeni dönem başladı. Siyah-beyazlı kulübün olağanüstü genel kurulu İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Altay'da kongre kararı alındıktan sonra ay başından beri kulübün idaresini üstlenen Sinan Kanlı kulübe üye olamadığından ağabeyi Hüseyin Kanlı tek listeyle girdiği seçimde İzmir ekibinin yeni başkanı oldu. Başkanlıktan ayrılan Yüksel Gürüz'ün denetim kurulu ise üyelerin oylarıyla ibra edilmedi.

Kongrede ilk olarak söz alan eski başkan Yüksel Gürüz, "Altay'a zarar vermemek adına hızlı şekilde kongre kararı aldık. Altay'da kaos oluşması en çok bana zarar verir. Çünkü ben Altaylıyım. Altay'da imza ile giden bir başkan olmak acı verdi. Toplanan imzaların hiçbirine bakmadım. Özellikle aynı yolu yürüdüğüm 4-5 arkadaşın aleyhime imza atmasına kırıldım. Biz yine Gürüz ailesi olarak destek vermeye devam edeceğiz. Altay'ın borcu 22 milyon Dolar. Artışın sebebi maalesef kurun artışıdır. Tesis tamamen elden geçirilmiştir. Hiçbir borç yapılmamıştır. Mutfak ve mefruşat tamamen yenilendi" dedi.


DENETİM İBRA EDİLMEDİ

Yüksel Gürüz'ün konuşmasının ardından kongrenin ibra maddesine geçildi. Gürüz ve yönetimi oy çokluğu ile ibra edildi ama denetleme kurulu raporu ibra edilmedi. Gürüz yönetiminin kulüp tarihinde ibra edilmeyen ilk olan denetleme kurulu kongreye katılmadı. Denetleme kurulu raporunda sadece Ercan Dönmez'in imzasının geçerli olduğu ve denetleme kurulu üyesi olmayan Arif Benan Savaş'ın imzasının geçersiz olduğu divan kurulu tarafından açıklandı. Açık oylama sonucunda Yüksel Gürüz'ün denetim kurulu raporu oy çokluğu ile ibra olmadı. Böylece, yeni seçilecek yönetim kurulunun, eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunabilme hakkı doğdu.

AYHAN DÜNDAR DA LİSTEDE

Altay'da daha sonra tek aday olan yönetim kurulu listesi açıklandı. Hüseyin Kanlı'nın başkan olduğu listede eski başkanlardan Ayhan Dündar da yönetim listesinde yer aldı. Kanlı'nın yönetim listesi şu şekilde oluştu: Serhat Kar, Recep Sarı, Murat Salihoğlu, Ahmet Öncel, Mahmut Buldak, Yavuz Usluer, Heybet Taşçı, Ayhan Dündar, Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, Şaban Çakır, Efe Kayacan, Mustafa Kardaşlar, Burak Şenyüz, Çağrı Çetin, Fuat Kılıç.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.