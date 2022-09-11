Altay, Bodrumspor'a geçit vermedi!

Spor Toto 1. Lig 5. hafta mücadelesinde Altay, sahasında Bodrumspor ile karşılaştı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadeleyi Altay 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Marco Paixao ve 74. dakikada Cen Şen (K.K.) kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Altay, puanını 4'e çıkardı. Bodrumspor ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Altay, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Bodrumspor, Manisa FK'yı ağırlayacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadeleyi Altay 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Marco Paixao ve 74. dakikada Cen Şen (K.K.) kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Altay, puanını 4'e çıkardı. Bodrumspor ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Altay, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Bodrumspor, Manisa FK'yı ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ