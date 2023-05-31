Altay'a Galatasaray şampiyonluğu piyangosu

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay, sezon başında 20 milyon TL bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamasıyla 2 milyon TL bonus kazandı.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay'a Galatasaray şampiyonluğu piyangosu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2023 13:05
Altyapısından yetiştiği Altay'ın 2020-21 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmasıyla ilk kupasını kaldıran Kazımcan, Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak genç yaşta önemli bir başarıya imza attı.

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay, sezon başında 20 milyon TL bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamasıyla 2 milyon TL bonus kazandı.

Genç defans oyuncusu, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekerek A Milli Takım'a da göz kırptı. Bu sezon Altay yönetimi Kazımcan'ın transferinden elde edilen kaynaklarla mevcut kadrosuna ödeme yaparak oyuncuları takımda tuttu.

Kazımcan, Galatasaray'da yan yana forma giydiği stoper Abdülkerim'le Altay'da da takım arkadaşıydı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery