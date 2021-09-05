Almanya panzeri Ermenistan'a karşı kullandı

Almanya, Ermenistan karşısında tüm gücüyle saldırdı ve sahadan 6-0 üstün ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Almanya panzeri Ermenistan'a karşı kullandı
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05 Eylül 2021 23:38
Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda gecenin en farklı skorlarından biri çıktı: 5-0! Stuttgart'taki Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçta Almanya, Ermenistan'ı 6-0'lık skorla bozguna uğrattı.

Almanya'ya zaferi getiren goller 6. ve 15. dakikalarda Gnabry, 35. dakikada R3us, 45. dakikada Werner, 52. dakikada Hofmann ve 90+1. dakikada Adeyemi'den geldi.

Maça çıkarken lider olan Ermenistan'ı geçen Almanya, 12 puanla zirveye yerleşirken, Ermenistan ise ilk yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçlarında ALmanya deplasmanda İzlanda'yı devirmeye çalışacakken, Ermenistan ise evinde Lihtenştayn'ı konuk edecek.


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