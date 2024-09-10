Allan Saint-Maximin, arada güç depoladı!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, lige verilen Milli arayı çok iyi değerlendirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Allan Saint-Maximin, arada güç depoladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2024 14:50
Fenerbahçe'de bu sezonun transferlerinden Allan Saint-Maximin, arı gibi çalışıyor...

GELDİĞİNDE TAM OLARAK HAZIR DEĞİLDİ

Saint-Maximin, Fenerbahçe'ye geldiğinde tam olarak hazır değildi. Fransız oyuncu gelir gelmez ufak bir sakatlık sorunu da yaşadı.

İYİ BAŞLADI

Yıldız futbolcu buna rağmen Sarı-Lacivertli kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Maximin, oynadığı 6 resmi maçta 2 asiste imza atarken, Jose Mourinho'nun hücum planlarında atakları sürükleyen isim oldu.



MİLLİ ARAYI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİ

27 yaşındaki oyuncu, lige verilen Milli arayı çok iyi değerlendirdi. Maximin, özel idmanlar yaparak kondisyon seviyesini artırdı, arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapattı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery