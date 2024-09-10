Allan Saint-Maximin, arada güç depoladı!

Fenerbahçe'de bu sezonun transferlerinden Allan Saint-Maximin, arı gibi çalışıyor...
GELDİĞİNDE TAM OLARAK HAZIR DEĞİLDİ
Saint-Maximin, Fenerbahçe'ye geldiğinde tam olarak hazır değildi. Fransız oyuncu gelir gelmez ufak bir sakatlık sorunu da yaşadı.
İYİ BAŞLADI
Yıldız futbolcu buna rağmen Sarı-Lacivertli kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Maximin, oynadığı 6 resmi maçta 2 asiste imza atarken, Jose Mourinho'nun hücum planlarında atakları sürükleyen isim oldu.
MİLLİ ARAYI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİ
27 yaşındaki oyuncu, lige verilen Milli arayı çok iyi değerlendirdi. Maximin, özel idmanlar yaparak kondisyon seviyesini artırdı, arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapattı.
GELDİĞİNDE TAM OLARAK HAZIR DEĞİLDİ
Saint-Maximin, Fenerbahçe'ye geldiğinde tam olarak hazır değildi. Fransız oyuncu gelir gelmez ufak bir sakatlık sorunu da yaşadı.
İYİ BAŞLADI
Yıldız futbolcu buna rağmen Sarı-Lacivertli kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Maximin, oynadığı 6 resmi maçta 2 asiste imza atarken, Jose Mourinho'nun hücum planlarında atakları sürükleyen isim oldu.
MİLLİ ARAYI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİ
27 yaşındaki oyuncu, lige verilen Milli arayı çok iyi değerlendirdi. Maximin, özel idmanlar yaparak kondisyon seviyesini artırdı, arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapattı.