Aliağa Petkim, Peyton Aldridge ile yeniden anlaştı

Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, uzun forvet Peyton Aldridge'i takımda tuttu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Gladyatör evinde, her zamanki yerinde. Peyton James Aldridge, birlikte hedefe yolculuğumuzda zırhını bir sezon daha ailemiz için giyecek" denildi. 2018-20'de Afyon Belediye, 2020-21'de Bahçeşehir Koleji forması giyen Peyton Aldridge 2021'de Petkim'e geçmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Gladyatör evinde, her zamanki yerinde. Peyton James Aldridge, birlikte hedefe yolculuğumuzda zırhını bir sezon daha ailemiz için giyecek" denildi. 2018-20'de Afyon Belediye, 2020-21'de Bahçeşehir Koleji forması giyen Peyton Aldridge 2021'de Petkim'e geçmişti.
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