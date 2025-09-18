Ali Koç, Riva'ya geldi!

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Karşılaşmanın son dakikalarında sarı-lacivertliler, bir pozisyon içindeki 2 farklı sekansta penaltı beklemişti.



Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, MHK'yi istifaya davet ederken çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri TFF'ye geldi.pic.twitter.com/3sLzWZFQSG



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF binasına giriş yaptı.pic.twitter.com/1wlR4OenDd



Fenerbahçe, o pozisyonları bugün "Hesap zamanı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı ve Başkan Ali Koç ile yöneticilerin TFF'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.Ali Koç ve yöneticiler, TFF'ye tarihi bir çıkarma yaptı. AA'nın görüntülerine göre, Fenerbahçe Kulübü, tam 14 araçla TFF merkezine giriş yaptı.