Ali Koç, Riva'ya geldi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri TFF'ye geldi.

calendar 18 Eylül 2025 12:47 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 16:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın son dakikalarında sarı-lacivertliler, bir pozisyon içindeki 2 farklı sekansta penaltı beklemişti.

Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, MHK'yi istifaya davet ederken çok sert açıklamalarda bulunmuştu.



Fenerbahçe, o pozisyonları bugün "Hesap zamanı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı ve Başkan Ali Koç ile yöneticilerin TFF'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

ALİ KOÇ, TFF'YE GELDİ

Ali Koç ve yöneticiler, TFF'ye tarihi bir çıkarma yaptı. AA'nın görüntülerine göre, Fenerbahçe Kulübü, tam 14 araçla TFF merkezine giriş yaptı.

SON HABERLER
