Ali Koç: 'Max Kruse ameliyat oldu'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir süredir takımdan ayrı çalışan Max Kruse'nin acil bir şekilde ameliyata alındığını söyledi.



Ali Koç, "Max Kruse bugün, beklenmedik bir şekilde acilen 7'de ameliyata alındı, apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi, kendisine acil şifalar diliyorum. Sağlık konusunda talihsiz bir dönem yaşıyor" ifadelerini kullandı.



