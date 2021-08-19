Ali Koç 'Kafaya taktım' dedi, 5 ismi gönderdi!

ANTRENÖR KADROSU DEĞİŞTİ

16 OYUNCUDAN 5'İ GÖNDERİLDİ

YAZAR GÖRÜŞÜ | ATTİLA GÖKÇE: "ALİ KOÇ'UN ÖFKESİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında 11 Mayıs 2021'de oynanan ve şampiyonluğun kaçırıldığı maç olarak tarihe geçen Sivasspor maçı kadrosundan 5 ismi gönderdi.Ali Koç, 1 Haziran'daki basın toplantısında, "Takım havasına zarar veren antrenör de olur, futbolcu da olur gidecek. Benim tahammülüm yok artık! O futbolcu Sivas maçına çıktığı zaman terinin son damlasına kadar! Ölecek sahada ölecek! Soyunma odasına 1-0 mağlup giriyoruz, çıkınca sahaya o bilinçle çıkacak. Olmayanlar var. Kontratı devam eden de var aralarında. Ben onu kafaya taktım" ifadelerini kullanmıştı.Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte antrenörler Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Volkan Ballı, Selçuk Şahin görevlerinden ayrıldı. Bu isimlerden Volkan Ballı'nın Samandıra'daki görevinden alınırken, idari bir göreve çekildi.Göreve devam eden antrenörler ise Zeki Murat Göle, Michael Kraft ve Fatih Yıldız oldu.Harun Tekin; Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Caner Erkin; Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci; Pelkas, Mesut Özil, Valencia.Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Bright-Osayi Samuel, Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu.Harun Tekin, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ozan Tufan ve Papiss Cisse."Yara çok derin, öfke çok kabarık. Fenerbahçe'nin 11 Mayıs 2021'de geçen sezonun 41. haftasında Sivasspor'a 2-1 yenilerek kucağına kadar gelen şampiyonluk şansını yere düşürüp paramparça etmesi, Başkan Ali Koç ve yönetimdeki arkadaşları tarafından müthiş bir cezalandırma sürecini başlattı.O günden beri Fenerbahçe'de operasyonlar peş peşe geliyor.Emre Belözoğlu, kalbi kırılarak, incinerek görevi bırakmak zorunda kaldı.Menacer Volkan Ballı, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Marco (Mehmet) Aurelio birer birer uçup gittiler.Caner Erkin de hazan yaprağı gibi dalından düşüp kapının önüne konulanlardan...Şimdi görülen o ki sırada Ozan Tufan da var. Onun takımdan ayrılması, öncekilerden farklı olacak. Uluslararası becerileriyle tanınan futbol menacerleri, Avrupa'da zaten bilinen ve tanınan Ozan Tufan'a endüstriyel liglerden biri için sözleşme örneği gönderebilirler. Fenerbahçe de şu "Finansal Fair Play" sürecinde makul gelir elde ederek başarılı bir operasyon gerçekleştirmiş olur.Ama asıl operasyon transfer değil, Ozan da dahil kaybetmeye adeta alışmış grubu tamamen dağıtarak Fenerbahçe'nin dışına atmaktır.Bu operasyonlar gündem oluştururken, öne çıkan fotoğraf, Vitor Pereira'dır. Marco Aurelio'dan Caner Erkin'e kadar gidenlerin çoğu, Pereira tarafından istenmediği için gönderilmiş oluyor. Oysa bu kararlar, belli ki Başkan Ali Koç'un 11 Mayıs öfkesine dayanmaktadır."