Ali Gürbüz tartışmasına yanıt geldi

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'ün annesi ve teyzesinin 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne alınmadığı yönündeki yanlış anlaşılmayı düzeltmek istediğini bildirdi.



Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihin en eski spor organizasyonu olan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 669.'sunu tarihine, şanına yakışır bir şekilde organize etmek için tüm personelle gecelerini gündüzlerine katarak mesai harcadıklarını aktardı.



Sorunsuz geçen organizasyonun, bazı sosyal medya hesapları ya da kişiler tarafından sabote edilmeye çalışılmasının kendilerini üzdüğünü belirten Öztürk, şöyle devam etti:



"Er meydanlarında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı ayırt etmeksizin destekleyen, her bir pehlivanımıza aynı ölçüde muhabbet duyan bizleri, Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Ali Gürbüz'e farklı tutum ve tavır sergiliyormuşuz gibi gösterenleri anlamakta zorluk çektiğimizi belirtmek istiyorum."



"Öncelikle başpehlivanımız Ali Gürbüz'ün kıymetli annesi ve teyzesinin güreş sahasına alınmadığı yönündeki yanlış anlaşılmayı buradan düzeltmek istiyorum." ifadesini kullanan Öztürk, final müsabakalarının gerçekleştirildiği güreşlerin üçüncü gününde 5 Eylül'de emniyet güçlerinin güvenlik seviyesini en üst düzeyde tuttuğuna dikkati çekti.



"Ali Gürbüz de her pehlivanımız gibi bizim gözbebeğimizdir"



Giriş kapılarında Antalya'dan gelen kontrolden sorumlu polis memuru ve özel güvenlik ekiplerinin yer aldığına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:



"Görevli polis memurlarımızın, başpehlivanımız Ali Gürbüz'ün değerli annesi ve teyzesini tanımamış olması, gayet normal ve anlayışla karşılanacak bir durum olması gerekmektedir. Bu sırada çok kısa bir süre kapıda beklemek zorunda kalan değerli annesi Hatice annemizin ve teyzesi şahsım tarafından tesadüfen fark edilmiş ve şoförüme verdiğim talimatla protokol tribünündeki yerlerine alınmaları sağlanmıştır. Bizler, Peygamber sporunu icra eden tüm pehlivanlarımıza gereken en yüksek ihtimamı gösteren, değerli ailelerini ve yakınlarını da kendilerinden ayrı görmeyen kişiler olarak kıymetli başpehlivanımız Ali Gürbüz'e de farklı bir tutum ve davranış göstermemiz asla mümkün değildir. Ali Gürbüz de her pehlivanımız gibi bizim gözbebeğimizdir. Onsuz yağlı güreşleri düşünmek mümkün değildir."



Öztürk, başpehlivan Gürbüz ve ailesine her ne kadar kendi kurumları tarafından böyle bir davranış sergilenmese de yaşanan bu yanlış anlaşılmaya son vermek adına Ali Gürbüz'ün annesi Hatice Gürbüz ve dedesi Mehmet Öztürk'ü ziyaret ederek gönüllerini almaya çalıştığına değindi.



Tarihin en eski güreş organizasyonuna gölge düşürmemek için azami gayreti gösterme çabasında olduklarını belirten Öztürk, açıklamasını şöyle tamamladı:



"669 yıldır sürdürülen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşlerimize hiçbir kişi, kurum, grup ya da sosyal medya hesabının gölge düşüremeyeceğini, güreşlerimizin kalitesini bozamayacağını, durumun tamamen algı çalışması olduğunu kamuoyunun takdirlerini arz ederim."