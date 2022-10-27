Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından biri olan ve günümüzde spor yazarlığı yapan Ali Gültiken, siyah-beyazlıların Şenol Güneş ile anlaşarak doğru bir karar verdiğini ifade etti.



"TAKIMI TANIYAN BİRİNİN GELMESİ ÖNEMLİYDİ"



Ali Gültiken, "Şenol hoca, Beşiktaş'ta yapmış, başarmış bir teknik adam... Arkasında iki şampiyonluk ve Avrupa'daki başarılar var. Bugün yaşanan kriz ortamında camiayı, ülkenin dinamiklerini bilen ve kadrodaki futbolcuları yakından tanıyan birinin takımın başına geçmesi önemliydi" ifadesini kullandı.



"ŞENOL GÜNEŞ DOĞRU KARAR"



Gültiken, "Hem bu özelliklere sahip hem de Şenol Güneş'İn Beşiktaş'ta önemli bir başarı geçmişi var. Geldiği andan itibaren, sorunları çözebilecek ve takımı tekrardan yarışın içinde tutabilecek tecrübesi de bulunuyor. Bu tercihi; krizi derinleştirmeden verilmiş doğru bir karar olarak değerlendiriyorum" görüşünü paylaştı.





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