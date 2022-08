Ali Eren Demirezen'in yeni hedefi altın kemer

Profesyonel boksta ağır sıklet dünya sıralamasında ilk 15'te olan milli boksör Ali Eren Demirezen, dünya şampiyonluğu kemerini Türkiye'ye getirmenin hayalini kurduğunu söyledi.



2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın ardından profesyonel boksa geçiş yapan Ali Eren, yaptığı 18 maçın 15'ini kazanarak önemli bir çıkış yakaladı. Profesyonel boksta 4 Avrupa şampiyonluğu kazanan Ali Eren, son olarak 30 Temmuz'da Polonyalı Adam Kownacki'yi ABD'deki maçta mağlup ederek adını dünya sıralamasında 15.'liğe yükseldi.



Profesyonel kariyerinde yükselişi devam eden 32 yaşındaki boksör, AA muhabirine açıklamada bulundu.



Kownacki müsabakasının hem kendisi hem de rakibi için önemli olduğuna değinen Ali Eren, "New York'taki maç hem benim hem de rakibim için kader maçıydı. İkimiz de ilk 20'nin içindeydik. Rakibim 19. sırada ben 20. sıradaydım. Bu maçı alan dünya şampiyonluğu yolunda 1-2 basamak daha ileri çıkacaktı. Rakibim son 2 maçını kaybetmişti. Maçtan önce 'Rakibim yerden kalkmak isteyecek ama ben buna izin vermeyeceğim.' demiştim. Çok şükür sözümüzü tuttuk. Şu anda dünya sıralamasında ilk 15'e girdim." diye konuştu.



Profesyonel boksa geçişine değinen tecrübeli sporcu, şunları kaydetti:



"2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndan bir ay sonra profesyonel boksa geçiş yaptım. İlk profesyonel maçımı aynı yıl kasım ayı içinde yaptım. Yola profesyonel olarak devam etmek istedim. Yaklaşık 5 senelik amatör boksta dayanıklılığımla ön plana çıkmıştım. Olimpiyatlardan sonra geçiş yaptım. Şimdiye kadar Türk bayrağı altında profesyonel boksta dünya şampiyonu olmuş bir boksör yok. Üç deplasman maçına çıktım, ikisini kazandım. Türk boks tarihinde 2 deplasman maçını kazanmış bir boksör de yok. Hedefimiz dünya şampiyonluk maçı yapabilmek ve kemeri Türkiye'ye getirebilmek."



- "Türkiye'ye gelecek ilk kemeri kendi halkımın önünde kaldırmak isterim"



Türkiye'de düzenlenecek bir gecede dünya şampiyonu olmayı istediğini anlatan Ali Eren Demirezen, "Türkiye'ye gelecek ilk kemeri kendi halkımın önünde kaldırmak isterim. Bundan onur ve gurur duyarız. İnşallah burada bir şampiyonluk gecesi düzenleyebiliriz. Profesyonel boksa başlarken dünya şampiyonluğu hayali kurdum. Hayallerimi gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Çok iyi maçlar yaptık, iyi galibiyetler aldık. İnşallah hayal ettiğimiz noktaya ulaşacağız." şeklinde görüş belirtti.



Ali Eren, bu yılın ilk günlerinde Hollywood'da ABD'li rakibi Gerald Washington'u teknik nakavtla mağlup ettiği müsabakanın ardından Muhammed Ali'nin eşi Belinda Boyd'un, elini kaldırarak kendisini unutulmaz boksöre benzetmesiyle ilgili, "Gerald Washington, çok büyük bir boksör. Benden önce Wilder ile dünya şampiyonluk maçı yaptı. Efsane Muhammed Ali'nin eşinin bizimle ringe gelmesi, zaferimizi kutlaması bizim için büyük bir gurur. Benim için 'Yeni Ali' demesi çok büyük bir gurur. Kendisinin maç yaparken 'Ali' diye bağırması hala kulaklarımda çınlıyor. O kadar kişinin içinde sadece onun sesini duydum." ifadelerini kullandı.



- Promotör Erol Ceylan: "Onun dünya şampiyonu olacağına inanıyorum"



Ali Eren Demirezen'in tanıtım işlerini yapan promotör ve EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, sporcusunun dünya şampiyonluğuna ulaşacağına inandığını söyledi.



Rio Olimpiyat Oyunları'na ilk turda veda eden Ali Eren ile çalışmaya başlamasını aktaran Ceylan, şöyle konuştu:



"Ali Eren ile 2016'da tanıştık. Ben, dünya çapında şampiyonluk potansiyeli olan Türk boksörler istiyordum. Ali Eren'in amatör kariyerini takip etmedim. Daha önce tanımıyordum. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ilk turda elenmişti. Böyle bir boksörü hiçbir promotör almazdı. Ali Eren de o süreçte boksu bırakma noktasına gelmişti. Kendisiyle görüştüm. İlk profesyonel maçını 2016 Ekim'de yaptı. Şu anda 11 ağır sıklet boksörüm var. Dünyada en çok ağır sıkletle çalışan promotörüm. Ali Eren de onlardan biriydi. Biraz kilolu, kendine dikkat etmeyen ve baklavayı seven bir boksör olarak görüyordum. Ama Ali beni çok şaşırttı."



Ali Eren'in ilk profesyonel maçını Las Vegas'ta Efe Ajagba ile yaptığını hatırlatan Ceylan, "Ali'yi çok uyarmama rağmen ABD'de çıktığı ilk maçta dağıldı. İlk 5-6 rauntta uyudu. Sonra çevirmeye çalıştı ama az farkla maçı kaybetti. Aslında kaybetmeyeceği maçı verdi. Ancak Ali'deki potansiyeli gördüm. ABD'deki ikinci maçını Gerald Washington'a karşı çıktı. Nakavtla maçı alarak büyük bir öz güven kazandı. Son olarak Adam Kownacki'yi eze eze yendi ve 'Ben Ali'yim, burada kalıcıyım.' dedi. Bu performansı beni şaşırttı ve şu anda benim en iyi boksörüm." ifadelerini kullandı.



Her promotörün, sporcusunun dünya şampiyonluğuna ulaşmasını hayal ettiğini vurgulayan Ceylan, "Benim de hayalim o. Ali, çok gururlu bir sporcu. Türkiye için canını ortaya koyan, kendisini böyle motive eden bir sporcu. Bazen insanın dövüşemeyeceği an gelir ama hakiki savaşçılar orada dövüşmeye başlar. Ali'de bu var. Ali, millet, devlet ve bayrak hırsıyla elde ediyor. Onun dünya şampiyonu olacağına inanıyorum. Hem de birden çok kemer getirecek." değerlendirmesinde bulundu.



Ali Eren'in dünyaca ünlü Anthony Joshua ile antrenmana çıktığının hatırlatılması üzerine Ceylan, "Bir hata yaparak Ali'yi Joshua ile antrenman yapmaya gönderdik. İngiltere'yi görsün, o seviyeyi tecrübe etsin ve bize o kadar uzak olmadığını öğrenmesini istedim. Bir daha da göndermedim. Boksörlerin antrenman yaptıkları rakipleriyle karşılaşma ihtimali var. Onların Ali'yi tanıyıp görmesini istemiyoruz. Tony Yoka, Ali ile maç yapmıyor. Çünkü Ali'yi tanıyor, baskısını, fizik gücünü, kaybedeceğini biliyor. Mesela Kevin Johnson, 'Christian Hammer, Agit Kabayel veya ne kadar boksör varsa hepsiyle 5 defa maç yaparım ama Ali ile bir daha yapmam. Şimdiye kadar böyle bir rakibim olmadı.' dedi." diyerek sözlerini tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ