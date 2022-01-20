İspanya Kral Kupası Son 16 Turu maçında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Maçı sahasında 2-0 kazanan Real Sociedad tur atlayan taraf oldu.



Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Adnan Januzaj ve 47. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.



İspanyol ekibi Real Sociedad'da 23. maçına çıkan Sörloth, 5. golüne ulaştı.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid gibi önemli bir rakibi elemeyi başaran Real Sociedad, adını çeyrek finale yazdırdı.









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