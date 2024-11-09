Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.Corendon Airlines Park'ta oynanan ve hakem Alper Akarsu'nun yönettiği maçta Antalyaspor'un gollerini 24. dakikada Soner Dikmen, 35. dakikada Adolfo Gaich ve 45+2'de Sam Larsson kaydetti.Bodrum FK'nin gollerini ise 13. dakikada Fredy ve 59. dakikada penatıdan George Puşçaş attı.Fenerbahçe'nin iki efsane futbolcusu Alex de Souza ve Volkan Demirel, bu maçta teknik direktör olarak karşı karşıya geldiler.İkilinin maç öncesi samimi görüntüleri ve sohbet ettikleri anlar Fenerbahçe taraftarlarının büyük ilgisini gördü.Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra iç sahada kazanan Antalyaspor puanını 14'e yükseltirken, galibiyet hasreti 5 maça yükselen Bodrum FK 11 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor haftayı BAY geçerken, Bodrum FK evinde Galatasaray'ı konuk edecek.13. dakikada konuk ekip öne geçti. Puşcaş'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Fredy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.22. dakikada Larsson'un sağ kanattan ortasına hareketlenen Samudio'nun penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.24. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasına kale önünde iyi yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.35. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bodrum FK'li savunma oyuncularının geri pasında araya giren Gaich, karşı karşıya kaldığı kaleciyi geçtikten sonra topu boş ağlara gönderdi: 1-2.45+1 dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Larsson'un sert vuruşunda, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-3.59. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökdeniz'in pasında topla buluşan Puşcaş'ın vuruşunda top savunma oyuncularına çarptıktan sonra kornere gitti. Bu sırada Bodrumsporlu futbolcular Gökdeniz'in pasında topun Antalyasporlu savunma oyuncusunun eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. VAR hakeminin çağrısı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Alper Akarsu, penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Puşcaş, topu ağlara gönderdi: 2-3.73. dakikada Puşcaş'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Dimitrov'un yerden sert şutunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.76. dakikada Brazao'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dimitrov'un sert şutunda, topu kaleci Abdullah Yiğiter güçlükle kornere çeldi.88. dakikada Kaluzinski'nin ortasına hareketlenen Thalisson'un kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede güçlükle kontrol etti.Stat: Corendon Airlines Park AntalyaHakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat AltanOnvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 46 Kaluzinski), Soner Dikmen (Dk. 77 Safuri) , Larsson (Dk. 77 Townsend), Samudio (Dk. 65 Van de Streek), Gaich (Dk. 90+3 Gerxhaliu)Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel (Dk. 85 Celal Dumanlı), Ahmet Aslan (Dk. 68 Samet Yalçın), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Brazao), Fredy (Dk. 78 Enes Öğrüce), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dimitrov), Seferi, PuşcaşGoller: Dk. 13 Fredy, Dk. 59 Puşcaş (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK), Dk. 24 Soner Dikmen, Dk. 35 Gaich, 45+1 Larsson (Onvo Antalyaspor)Sarı kartlar: Dk. 25 Erdal Rakip, Dk. 33 Thalisson, Dk. 39 Veysel Sarı (Onvo Antalyaspor), Dk. 87 Seferi (Sipay Bodrum FK)