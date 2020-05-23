Alberto Bartali, Türkiye'ye gelemiyor

Galatasaray'ın kondisyoneri Alberto Bartali, yurt dışı uçuşları kapatıldığı için Türkiye'ye gelemedi.

Haber; Star, Fotoğraf; Galatasaray.org
Alberto Bartali, Türkiye'ye gelemiyor
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23 Mayıs 2020 13:53
Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelendiği süreçte ülkesi İtalya'ya dönen Galatasaray'ın kondisyoneri Alberto Bartali, Türkiye'ye gelebilmiş değil.

Pandemi sürecinde yurt dışı uçuşları durdurulurken, Bartali bilgisayar ortamında oyuncuların değerlerini kontrol edip, çalışmaları takip ediyor.

Performans ekibine sürekli yeni programlar veren tecrübeli antrenör, bir an önce İstanbul'a gelip bizzat antrenmanlarda yer almak istiyor.

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