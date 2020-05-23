Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelendiği süreçte ülkesi İtalya'ya dönen Galatasaray'ın kondisyoneri Alberto Bartali, Türkiye'ye gelebilmiş değil.
Pandemi sürecinde yurt dışı uçuşları durdurulurken, Bartali bilgisayar ortamında oyuncuların değerlerini kontrol edip, çalışmaları takip ediyor.
Performans ekibine sürekli yeni programlar veren tecrübeli antrenör, bir an önce İstanbul'a gelip bizzat antrenmanlarda yer almak istiyor.
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Pandemi sürecinde yurt dışı uçuşları durdurulurken, Bartali bilgisayar ortamında oyuncuların değerlerini kontrol edip, çalışmaları takip ediyor.
Performans ekibine sürekli yeni programlar veren tecrübeli antrenör, bir an önce İstanbul'a gelip bizzat antrenmanlarda yer almak istiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın