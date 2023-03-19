Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'in Yusuf Özdemir'e yaptığı faulün ardından Alanyasporlu futbolcular kırmızı kart bekledi.18. dakikada sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil olan Bright Osayi-Samuel, 1 dakika sonra sağ taç çizgisi kenarında Yusuf Özdemir ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı.Hakem Mete Kalkavan, Osayi-Samuel'e sarı kartını gösterdi. Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal ve öğrencileri, kırmızı kart itirazında bulundu.Mete Kalkavan, VAR hakemi Hakan Ceylan'ın incelemesini bekledi. Hakan Ceylan ise izleme önerisinde bulunmadı.