Alanyasporlular, Osayi-Samuel için kırmızı kart istedi

Bright Osayi-Samuel'in Yusuf Özdemir'e yaptığı faulün ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve futbolcuları, hakem Mete Kalkavan'dan kırmızı kart istedi.

Haber; Sporx.com
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Alanyasporlular, Osayi-Samuel için kırmızı kart istedi
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19 Mart 2023 19:27
Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'in Yusuf Özdemir'e yaptığı faulün ardından Alanyasporlu futbolcular kırmızı kart bekledi.

18. dakikada sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil olan Bright Osayi-Samuel, 1 dakika sonra sağ taç çizgisi kenarında Yusuf Özdemir ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı.

Hakem Mete Kalkavan, Osayi-Samuel'e sarı kartını gösterdi. Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal ve öğrencileri, kırmızı kart itirazında bulundu.

Mete Kalkavan, VAR hakemi Hakan Ceylan'ın incelemesini bekledi. Hakan Ceylan ise izleme önerisinde bulunmadı.




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