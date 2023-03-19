Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'in Yusuf Özdemir'e yaptığı faulün ardından Alanyasporlu futbolcular kırmızı kart bekledi.
18. dakikada sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil olan Bright Osayi-Samuel, 1 dakika sonra sağ taç çizgisi kenarında Yusuf Özdemir ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı.
Hakem Mete Kalkavan, Osayi-Samuel'e sarı kartını gösterdi. Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal ve öğrencileri, kırmızı kart itirazında bulundu.
Mete Kalkavan, VAR hakemi Hakan Ceylan'ın incelemesini bekledi. Hakan Ceylan ise izleme önerisinde bulunmadı.
18. dakikada sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil olan Bright Osayi-Samuel, 1 dakika sonra sağ taç çizgisi kenarında Yusuf Özdemir ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı.
Hakem Mete Kalkavan, Osayi-Samuel'e sarı kartını gösterdi. Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal ve öğrencileri, kırmızı kart itirazında bulundu.
Mete Kalkavan, VAR hakemi Hakan Ceylan'ın incelemesini bekledi. Hakan Ceylan ise izleme önerisinde bulunmadı.
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