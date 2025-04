Alanya Belediyespor, Efeler Ligi'ni 5. sırada tamamladı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı üçüncü maçında On Hotels Alanya Belediyespor, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.



Seride durumu 2-1'e getiren On Hotels Alanya Belediyespor, sezonu 5. sırada bitirdi. Altekma ise sezonu 6. sırada tamamladı.



Öte yandan, Alanya Belediyesporlu voleybolcular ile tribünler arasında çıkan gerginlik nedeniyle maç bir süre durdu. Taraftarlarla tartışan Alanya Belediyesporlu Fatih Yörümez ile Halit Kurtuluş, diskalifiye edildi.



Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi



Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer



Altekma: Buculjevic, Bahov, Bertuğ Öndeş, Suarez, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Özgür Karababa, Mehmet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir)



On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Bardia Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Ahmet Karataş, Fatih Yörümez, Onur Günaydı, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Uğur Kılınç)



Setler: 25-20, 20-25, 20-25, 22-25



Süre: 163 dakika



Diskalifiye: Fatih Yörümez, Halit Kurtuluş (On Hotels Alanya Belediyespor)