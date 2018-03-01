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Akhisarspor, seriyi devam ettirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisar Belediyespor, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Ligde son 3 maçını kazanan Ege temsilcisi Fenerbahçe deplasmanında da galibiyetin yollarını arıyor.

Kaynak: DHA
Akhisarspor, seriyi devam ettirmek istiyor
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01 Mart 2018 12:51
Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak çıkışa geçtikten sonra Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk sınavında Galatasaray'a evinde mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, Pazar günü Fenerbahçe deplasmanını kazanarak ligdeki seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında rakibini iç sahada 1-0 yenmeyi başaran Akhisarspor, ligde daha önce sarı-lacivertlilerle deplasmanda oynadığı 5 maçın 1'ini kazanabildi.

Fenerbahçe'yi yalnız 2014-15 sezonunda 23 Şubat 2015'te Kadıköy'de oynanan maçta 2-1 mağlup eden Ege temsilcisi, rakibinden deplasmanda 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Akhisarspor, tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı 11 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle geçti.

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