Akhisarspor iyice rahatladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasaklısı kadrosu devre arasında büyük oranda dağılmasına rağmen kulüpteki yönetim değişikliği ve teknik direktörlük görevine Şentürk Karabak'ın gelmesiyle çıkışa geçen Akhisarspor, son sıradaki Niğde Anadolu FK'yı geriden gelip uzatma dakikalarında mağlup etti.



Grupta 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldığı periyodun ardından son 2 karşılaşmadan puansız ayrılarak kurtuluşunu erken ilan etme fırsatını tepen Akhisarspor, Niğde'de müthiş geri dönüşe imza attı.



Rakibi önünde ilk yarıyı ve 90'ıncı dakikayı 1-0 yenik geçen yeşil-siyahlı ekip, 90+6'ncı dakikada Oğuzcan'la beraberliği yakalayıp, 90+7'de Halilcan'ın golüyle Niğde'yi mağlup etti.



Deprem felaketi nedeniyle 2 takımın ligden çekilmesi sonrası 1 ekibin küme düşeceği grupta puanını 27 yapan Akhisarspor, 11 puanda kalan rakibine 16 puan fark atarak bitime 6 maç kala kurtuluşunu büyük oranda ilan etti.





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