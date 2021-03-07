Akhisarspor evinde 3'ledi; Kötü seri sona erdi

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Akhisarspor evinde 3'ledi; Kötü seri sona erdi
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07 Mart 2021 17:55
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında düşme hattında yer alan iki ekip, Akhisarspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, ev sahibi ekip Akhisarspor'un 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Son 5 maçından mağlup ayrılan Akhisarspor, Eskişehirspor'u yenerek hem bu kötü seriye son verdi, hem de kümede kalma yolunda umutlarını artırdı.

Akhisarspor'un ilk 9. dakikada Dzon Delarge'den geldi. İlk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 62. dakikada Eskişehirspor'da Emir Yıldız'ın kendi kalesine attığı gol, skoru 2-0'a taşıdı. Akhisarspor, 72. dakikada Onurcan Güler ile bir kez daha fileleri havalandırdı ve skor 3-0 oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 22'ye çıkaran Akhisarspor, 16. sırada yer aldı. Ligde yalnızca 1 galibiyeti bulunan Eskişehir da 7 puanla son sırada bulunuyor.

Akhisarspor, gelecek hafta deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak. Eskişehirspor ise Keçiörengücü'ne konuk olacak.

 



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