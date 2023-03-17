Ahmet Oğuz: 'Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar 'sarı' der'

Konyasporlu futbolcu Ahmet Oğuz, Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Ahmet Oğuz'un Leo Dubois'e yaptığı müdahale sonrası sarı kırmızılı takım kırmızı kart bekledi.



Hakem kısa süreliğine VAR ile iletişime geçse de kırmızı kart göstermedi.



"HAKEM, DİKKATLİ OLMAMIZI SÖYLEDİ"



Ahmet Oğuz, Leo Dubois ile yaşadığı pozisyon ile ilgili, "Top arada kaldı. Ben de ayağımı uzattım. Top geçtikten sonra bastım. Hoca da söyledi, bakacağız dedi. Yani hakem! Kırmızı da olabilir, sarı da olabilir dedi. bir pozisyon sonrası arkadaşımıza da sarı kartı verdi. Daha dikkatli olmamızı söyledi." dedi.



"BEŞİKTAŞLILAR; FENERBAHÇELİLER..."



Başarılı oyuncu ayrıca, "Galatasaraylılar 'kırmızı kart' der, Fenerliler ve Beşiktaşılar demez. Hocanın takdiri. O sarıdan yana kullandı. Ben de sarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü isteyerek ve bilerek yapılan bir şey değil. Böyle şeylere kırmızı kart verilirse futbol oynanmaz." ifadelerini kullandı.





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