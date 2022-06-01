Ahmet Nur Çebi: 'Beşiktaş'ın menfaatlerini koruyacağız'

Beşiktaş'ta bir kez daha başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, mazbatasını aldı.



Vodafone Park'ta yapılan törende Çebi ile birlikte yönetim kurulunda yer alan isimler de mazbata aldı. Törende açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, "Böyle büyük bir çınarı, kulübü kuran ve yıllarca yöneten, emekleri olan, bugün aramızda olmayan Beşiktaşlı değerleri minnetle anıyorum. Bu kulüpte emeği geçen rahmeli olan ve hala yaşayan tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza saygılarımı arz ediyorum. Yeni yönetim kurulu üyelerini ve beni seçen genel kurula, bize gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum ve en derin saygılarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ahmet Nur Çebi, sözlerini, "Beşiktaş için çalışacağımıza, Beşiktaş'ın menfaatini sonuna kadar koruyacağımıza ben yönetim kurulu adına söz veriyorum. Allah, Beşiktaş'a ayakta kalmayı sonsuza kadar nasip etsin." tamamladı.







