Ahmet Ağaoğlu'ndan 4 yılda 3 kupa

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'u şampiyonluğa kavuşturan başkan olarak kulüp tarihine geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ahmet Ağaoğlu'ndan 4 yılda 3 kupa
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15 Temmuz 2022 15:04
8 Nisan 2018'de başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'u şampiyonluğa kavuşturan başkan olarak kulüp tarihine geçti. Görev süresince 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 de lig şampiyonluğu kazandı.

TÜM PLANLAR HAZIR

Kulübün Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, tüm planları Şampiyonlar Ligi'ne göre yaptıklarını belirtti. Hancı, "Önümüzdeki sezon birliğe ve kenetlenmeye daha çok ihtiyaç duyacağız" ifadesini kullandı. 

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