8 Nisan 2018'de başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'u şampiyonluğa kavuşturan başkan olarak kulüp tarihine geçti. Görev süresince 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 de lig şampiyonluğu kazandı.Kulübün Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, tüm planları Şampiyonlar Ligi'ne göre yaptıklarını belirtti. Hancı, "Önümüzdeki sezon birliğe ve kenetlenmeye daha çok ihtiyaç duyacağız" ifadesini kullandı.