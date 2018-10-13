Adem Ljajic: 'Zaferler kazanmak istiyorum'

Şenol Güneş yönetiminde dün gerçekleştirilen idmanda milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Roco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz yer almadı.



Eksik oyuncuların çokluğunda siyah-beyazlı ekip, 4 kaleci ve 11 oyuncunun katılımıyla bir antrenman gerçekleştirdi.





Sırp yıldızı, sakatlığı nedeniyle Sırbistan milli takım kadrosundan çıkırtıldı.Tedavisine hemen başlanan genç yıldızın Göztepe maçında oynayabilmesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Adem Ljajic, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Burada zaferler kazanmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım" dedi.