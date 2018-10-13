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Adem Ljajic: "Zaferler kazanmak istiyorum"

Tedavisi devam eden ve Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılan Ljajic, "Beşiktaş'ta zaferler kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Takvim
Adem Ljajic: 'Zaferler kazanmak istiyorum'
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13 Ekim 2018 05:23
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle Sırbistan milli takım kadrosundan çıkırtıldı.

ÇOK ÇALIŞACAĞIM

Tedavisine hemen başlanan genç yıldızın Göztepe maçında oynayabilmesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Adem Ljajic, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Burada zaferler kazanmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım" dedi.

Şenol Güneş yönetiminde dün gerçekleştirilen idmanda milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Roco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz yer almadı.

Eksik oyuncuların çokluğunda siyah-beyazlı ekip, 4 kaleci ve 11 oyuncunun katılımıyla bir antrenman gerçekleştirdi.



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