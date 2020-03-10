Adem Büyük derbide yok

Galatasaray'da pazartesi günü yapılan idmanda sakatlanan Adem Büyük, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, Adem'in yokluğunda Andone'u kadroya alacak. Linnes, Sekidika ile tribünde oturacak

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Adem Büyük derbide yok
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10 Mart 2020 12:21
Beşiktaş'ı pazar günü evinde ağırlayacak olan Galatasaray'ın dün gerçekleşen antrenmanında Adem Büyük'ün sakatlanması can sıktı.

Habertürk Spor'ün haberine göre; Sivas maçında sonradan oyuna aldığı Adem'in yerine forvette yedek kuvvet olarak Andone'yi esame listesine yazacak olan Terim'in 2 yabancı oyuncusunu da sınır nedeniyle tribüne çıkarması gerekecek.

Son maçta Jesse ve Andone'yi tribüne yollayan Terim'in Andone yerine Linnes'i derbi kadrosuna yazdırmayacağı öğrenildi.

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