Adanasporlu futbolcularda ilk hedef alt sıralardan kurtulmak

Trendyol 1. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adanaspor'da futbolcular, alt sıralardan bir an önce kurtulmayı, ilerleyen dönemde de play-off potasına girmeyi hedefliyor.



Ligin ilk 10 haftasında 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 6 puan toplayan turuncu-beyazlı ekip, teknik direktör Yusuf Şimşek'in göreve getirilmesiyle çıkış yakaladı. Şimşek yönetiminde 8 maça çıkan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 9 puan topladı.



Ligin ilk 10 haftasında 10 gol atıp 27 gol yiyen Adanaspor, Şimşek yönetiminde defansif problemleri çözerek kalesinde sadece 6 gol gördü, buna karşın 6 da gol kaydetti. Hücum gücünü de geliştirmeyi hedefleyen Adanaspor, son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yakaladığı seriyi, 19. haftada karşılaşacağı Boluspor maçında da sürdürmek istiyor.



- "Kısa vadede hedefimiz alttan çıkmak"



Turuncu-beyazlıların 28 yaşındaki sağ beki Mehmet Feyzi Yıldırım, Çatalan Tesisleri'nde AA muhabirine, Antalya kampını iyi geçirdiklerini söyledi.



Geçen hafta golsüz berabere kaldıkları Amed Sportif Faaliyetler maçında istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Feyzi, maçı 10 kişi tamamlayan rakiplerini yenebilecek pozisyonları da bulduklarını dile getirdi.



Teknik direktör Yusuf Şimşek'ten sonra takımdaki havanın değiştiğini ifade eden Feyzi, "Yusuf hoca geldiğinden beri takımda yukarı doğru ciddi bir ivme var. Bu da takıma olumlu anlamda katlı sağladı. Maçlar da bunu açık şekilde gösteriyor. Bundan 8 hafta önce alınan beraberlik bile takımda galibiyet havasındaydı. Şu an puan ve puanlar almak takım için iyi bir yansıma diyebilirim." dedi.



Feyzi, kulüp başkanı Ergin Göleli'den sonra hedefleri tekrar belirlediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Kısa vadede hedefimiz alttan çıkmak. Ondan sonra hedeflerimizi tek tek koyacağız ama play-off neden olmasın? Çok da uzak değil. Puan farkına baktığımız zaman çok da bir uçurum yok. Kısa vadedeki hedefimiz alt sıradan çıkmak. Şu an bulunduğumuz yeri aslında hak etmiyoruz. Ligin başında çok gol yiyen bir takımdık. Yusuf hoca geldikten sonra yaptığı analizlerle defans anlamında ciddi bir ilerleme katettik. Artık gol yemeyen, gol atan bir takıma dönüştük. Bundan sonra kazanmak önemli. Bireysel olarak 7 gole katkım var. Böyle durumlarda takım performansı ve maç sonucu daha önemlidir. İnşallah bu süreçten sonra takıma ne kadar katkı sağlayabilirsem benim için onur ve gururdur."



Bu sezon ligde forma giydiği 16 maçta 5 gol atan ve 2 asist yapan Feyzi, Ergin Göleli ve yönetiminin yüzünü kara çıkartmayacaklarını ifade etti.



- Jankat: "Öncelikli hedefimiz küme düşme hattından çıkmak"



Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan 20 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz da teknik direktör Yusuf Şimşek'ten sonra takımda havanın değiştiğini anlattı.



Şimşek'in takıma hem taktik hem mental anlamda çok büyük katkı sağladığını belirten Jankat, başarılı teknik adam ve ekibinin desteği sayesinde performanslarının arttığını vurguladı.



Genç kaleci, Amed Sportif Faaliyetler maçına 3 puan hedefiyle çıktıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:



"3 puan olmadı ama yine de neler yapabildiğimizi tekrardan göstermiş olduk. Şimdi önümüzde Boluspor maçı var. Tamamen o maça odaklanmış durumdayız. Adanaspor'un olması gereken yer daha yukarısı. Öncelikli hedefimiz küme düşme hattından çıkıp sonrasında başka hayaller kurmak. Önümüzdeki maçların çoğunu kazanırsak play-off turu neden olmasın? Şu anda bunu göstermiş durumdayız. Bir serimiz var ve seriyi devam ettirdiğimiz sürece play-off'u neden oynamayalım?"