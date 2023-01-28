Adana Demirspor, Sivas'ta deplasman fobisini yendi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor ile Vincenzo Montella'nın ekibi Adana Demirspor karşı karşıya geldi.



Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Adana Demirspor 2-1 kazanırken goller; 41. dakikada Emre Akbaba ve 56. dakikada Babajide Akintola'dan geldi. Ev sahibi Sivasspor'un tek golü ise 63. dakikada Isaac Cofie'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 37'ye yükseltirken, Sivasspor 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlarken, Sivasspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.



DEPLASMAN FOBİSİNİ YENDİ



Ligde 4 maçtır deplasmanda kazanamayan Adana Demirspor, bu maçla birlikte kötü serisini sonlandırmış oldu. Mavi-siyahlı ekip bundan önceki 4 deplasman maçında toplam 2 puan alabilmişti.





İLK YARIDAN DAKİKALAR



Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



5. dakikada Yatabare'nin sol kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Charisis'in sert vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.



15. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Onyekuru'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



41. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazından attığı pasta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gitti: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıdan dakikalar birazdan...





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