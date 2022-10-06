Adana Demirspor, Gaziantep FK deplasmanında

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 7 Ekim Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde topladığı 17 puan ve averajla ikinci sırada bulunan Akdeniz ekibi, 11 puanı olan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, geçen sezon Gaziantep temsilcisini 4-0 ve 3-0'lık skorlarla yenmişti.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde topladığı 17 puan ve averajla ikinci sırada bulunan Akdeniz ekibi, 11 puanı olan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, geçen sezon Gaziantep temsilcisini 4-0 ve 3-0'lık skorlarla yenmişti.
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