Acun Ilıcalı-Jose Mourinho zirvesi: İşte konuşulanlar

Asbaşkan Acun Ilıcalı, Manchester United maçı öncesinde Teknik Direktör Jose Mourinho ile bir toplantı yaptı, tecrübeli teknik adamın sıkıntılarını dinledi.Can Bartu Tesisleri'ndeki toplantıda Asbaşkan Acun Ilıcalı, düşük bütçeli takımlar karşısında skoru koruma düşüncesiyle hareket edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takımın önde baskı yapması, tempolu oynaması gerektiğini söyledi. Mourinho ise bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını, beklentileri karşılamadığını dile getirdi.Asbaşkan Acun Ilıcalı daha sonra takımdaki oyuncularla da görüştü, sıkı tılarını dinledi. Ilıcalı, takımdaki yerli oyuncuların bu sıkıntılı süreçte daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.