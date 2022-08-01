Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Dimitri Pelkas için transfer görüşmeleri hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi kadrosunun ardından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da adı yazılmayan Pelkas için Acun Ilıcalı devreye girdi.28 yaşındaki Yunan futbolcu için kısa bir süre önce Beşiktaş'ın devreye girdiği ancak Fenerbahçe'nin 4 milyon euroluk bonservis bedeli talebi nedeniyle, görüşmelerde sonuç alınamadığı ortaya çıktı.Bu yaz Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'ı transfer eden Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, oldukça beğendiği yetenekli futbolcu için Ali Koç'un kapısını bir kez daha çaldı.Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında Dimitris Pelkas'ın transferi için yapılan görüşmelerde büyük bir aşama kaydedildiği, pazarlıklarda artık sona gelindiği ve tarafların 3.5 milyon euro'luk bonservis bedelinde anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.İngiltere Championship'e Bristol galibiyetiyle başlayan Hull City'de başkan Acun Ilıcalı'nın kısa bir süre içerisinde Pelkas transferini resmen bitirerek, yıldız iste imza töreni düzenlemek istediği öğrenildi.Geçen sezon Fenerbahçe'de 32 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.