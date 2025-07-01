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Abraham transferinin hikayesi

Beşiktaş'ın Tammy Abraham'a olan ilgisi mayıs ayından beri süregeliyordu. Beşiktaş yönetimi yaptığı sıkı pazarlıklar ile Abraham'ı Beşiktaş'a kattı.

calendar 01 Temmuz 2025 12:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Abraham transferinin hikayesi
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Beşiktaş, kadrosunu Tammy Abraham ile güçlendirdi.

Beşiktaş'ın Tammy Abraham transferi mayıs ayına dayanıyor. Mayıs ayının başında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf ile yaptığı toplantı sonrasında Ciro Immobile ile yolların ayrılması ve santrfor takviyesinin yurt dışı kampına kadar hazır olması kararlaştırıldı. Tammy Abraham da bu noktada Beşiktaş'ın gündemine geldi ve Solskjaer bu isme istekli yaklaştı.

Geçtiğimiz sezon Milan'da kiralık oynayan 27 yaşındaki futbolcu için bonservisi Roma'da olan futbolcu için kurulan ilk temaslarda çok yüksek beklentilerle karşılaşıldı. Mali disiplin noktasında Serie A'da kıskaçta olan İtalyan kulübü, futbolcusunu ilk etapta bonservisi ile göndermek istedi ve bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirledi.


BEŞİKTAŞ BEKLEYİŞE GEÇTİ

Beşiktaş, bu talepler üzerine satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği oyuncuda bekleyişe geçti. Roma'nın bonservisi ile satma planının boşa çıkması beklendi ve hedeflenen gerçekleşti. İtalyanlar, Zenit'e bonservis karşılığında satmaya hazırlanırken Abraham, Rusya'ya gitmeyi reddetti ve bunun üzerine ibre Beşiktaş'a döndü. Roma ile Beşiktaş, bu gelişmenin üzerine tekrar pazarlık masasına oturdu.

20 MİLYON EURO YÜKSEK BULUNDU


Abraham için istediği tutarı 20 milyon euro'ya düşüren Roma'nın bu talebi yine yüksek bulundu. Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama yerine zorunlu satın alma yöntemine döndü. Beşiktaş, 13 milyon euro teklif etti, sıkı pazarlıklar sonucu İtalyanlar zorunlu satın alma maddesiyle kiralanmak üzere 15 milyon euro'yu kabul etti.

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