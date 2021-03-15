Aboubakar'dan Sergen Yalçın ve Necip Uysal'a övgü

Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gibi iyi bir iz bırakmak istiyor. Bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle siyah beyazlı takıma önemli katkı sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, şampiyon olmak için gereken her şeye sahip olduklarını söyledi.Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Aboubakar, Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı kulüp için önemine vurgu yaptı.ifadelerini kullandı.İyi ve sürekli kazanmak isteyen oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Aboubakar, takım için özel olan futbolcuyu açıkladı.açıklamasını yapan Vincent Aboubakarsözleriyle takım arkadaşını övdü.