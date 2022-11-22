Aboubakar: 'Her maç en az 2 golüm var'

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, Sırbistan ve İsviçre ile aynı grupta bulunan Kamerun'un hücum futbolcusu Vincent Aboubakar, iddialı açıklamalarda bulundu.



"ALAY ETMELERİNE ÜZÜLÜYORUM"



Dünya Kupası'nda gruptan çıkma ihtimalleri hakkında yapılan yorumları eleştiren Aboubakar, "Bazı Kamerunlu insanların Dünya Kupası'nda gruptan çıkma ihtimalimiz hakkında bizimle alay etmelerine üzülüyorum..." dedi.



"EN AZ İKİ GOLÜM VAR"



Aboubakar, "Size buradan söylüyorum: 'Her maç en az 2 golüm var'. Bunu bir kenara yazın." ifadelerini kullandı.



Kamerunlu golcü, "Kamerun için hiçbir şeyin imkansız olmadığını göreceksiniz." diyerek sözlerini sonlandırdı. Kamerun Milli Takımı ile 90 karşılaşmaya çıkan Vincent Aboubakar, toplamda 33 gol kaydetti.





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