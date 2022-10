Abdullah Avcı: 'Rekorları bir araya getireceğim'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "İki senede birçok rekor kırdık. Bir gün hepsini bir araya getireceğim." dedi.



Oyunun istedikleri gibi gittiğini söyleyen Avcı, "Ligin en zor takımlarından bir tanesi. Son 3 maçta hem Avrupa'da hem ligde çıkış yapıyorlardı. Deneyimli bir kadro ve hoca. Alışık oldukları oyunu en iyi şekilde oynuyorlar. Ligin en fazla ikili mücadeleye giden, faul yapan, kenar ortayı en fazla deneyen, kafa vuruşu yapan bir takımla oynadık. Bu oyunlar zor. Bu sezon 17 veya 18. resmi maçı oynadık. En iyi 15 dakika, başladığımız 15 dakikaydı. Çok keyif aldım. Gol de oldu. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu." ifadelerini kullandı.



Çok önemli bir 3 puan aldıklarına vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Rakibe özellikle ilk yarıda 1 tane geçişten, ofsayt galiba, 1'de çaprazdan verdiğimiz pozisyon var. Opsiyonu kullanamadık. İkinci yarıda oyunu koparmak için hırs, bireysel performans, bitirmek, final pası atabilmek... Şampiyonluk yarışında bu 3 puanın ne kadar değerli olduğunu yarın öbür gün anlar insanlar." açıklamasını yaptı.



Avcı ayrıca, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bireysel performanslar, inişler, çıkışlar olabilir. Aksiyon filmi gibi oyunlar yok. Daha dengeli olmak gerekiyor. Geçiş sürecinde 18 maç, her seferinde bir tık ileri gidiyoruz. Her kulvarda yarışıyoruz. Puan ortalaması en yüksek takımlardan biriyiz. Kasımda maç aldık. Bruno Peres de dönecek. Edin Visca da... İkisi de bizle beraber olacak." diye konuştu.



BASIN TOPLANTISI



Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdüklerini anlatarak, "30 maçtır yenilmiyormuşuz, bunu yeni öğrendim içeride. Bunları takip etmiyorum ama hepsini bir gün toplayacağım." yorumunda bulundu.



Demir Grup Sivasspor'un ligin çıkıştaki takımlarından biri olduğunu ifade eden Avcı, şunları söyledi:



"Bu sezon 17 veya 18. maçımızı oynuyoruz, en iyi 15 dakikayı oynadık. Rakip istediği gibi bize temas edemedi, basit oynuyorduk ve orada da golü bulduk. Rakip de bu süreden sonra biraz daha tepkili oynadı ve üzerimize geldi. 20 dakika iyi gitmişti, sonrasında aynı oyunu devam ettirmek gerekirken basit top kayıpları yaptık. İlk yarı Uğurcan'ın kurtardığı ve direkten dönen top vardı. İkinci yarı zor bir rakibe karşı oyunu kopartmak istedik. Rakibe ikinci yarı bir şey vermedik. Takımım orada çok iyi durdu. Özellikle bu üç puanın şampiyonluk yarışında ileride ne kadar değerli olduğunu çok daha iyi anlayacağız. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz."



Avcı, taraftarlara seslenerek, "Bu oyun artık çok zorlaştı. Belki çok daha farklı bir oyun bekliyor olabilirler. Biz taraftarımızla çok daha güçlü oluyoruz. Geçen sene her şeyi beraber yaptık. Onları bundan sonra daha çok burada görmek istiyorum ve davet ediyorum." ifadelerini kullandı.