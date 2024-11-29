Abdullah Avcı "O maçta Galatasaray'ı yensek maç bitmezdi"

Teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir döneminde 2018-19 sezonunda Galatasaray'a karşı oynanan deplasmandaki maç hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı 'O maçta Galatasaray'ı yensek maç bitmezdi'
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29 Kasım 2024 20:38
Teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir döneminde 2018-19 sezonunda Galatasaray'a karşı oynanan deplasmandaki maç hakkında konuştu.

Mehmet Demirkol'a konuşan Avcı, "Başakşehir'deyken Galatasaray ile oynadığımız şampiyonluk maçı... Eksik gittiğimiz, 25-30 dakika harika oynadığımız maç. 1-0 öne geçtik. Hatta 43'te net bir tane daha kaçırdık. 2-0 içeri girebilirdik ama 2-0 içeri girseydik maç bitmeyebilirdi. Niye? Çirkin, yaşanmayacak olaylar yaşandı. İkinci yarı Galatasaray çok iştahlı ve arzulu oynadı." sözlerini sarf etti.

Galatasaray 1-0 geride kapattığı maçın ikinci devresinde bulduğu 2 gol ile karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmış ve şampiyonluğunu ilan etmişti.


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