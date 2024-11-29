Abdullah Avcı 'O maçta Galatasaray'ı yensek maç bitmezdi'

Başakşehir'deyken Galatasaray ile oynadığımız şampiyonluk maçı... Eksik gittiğimiz, 25-30 dakika harika oynadığımız maç. 1-0 öne geçtik. Hatta 43'te net bir tane daha kaçırdık. 2-0 içeri girebilirdik ama 2-0 içeri girseydik maç bitmeyebilirdi. Niye? Çirkin, yaşanmayacak olaylar yaşandı. İkinci yarı Galatasaray çok iştahlı ve arzulu oynadı." sözlerini sarf etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir döneminde 2018-19 sezonunda Galatasaray 'a karşı oynanan deplasmandaki maç hakkında konuştu.Mehmet Demirkol'a konuşan Avcı,Galatasaray 1-0 geride kapattığı maçın ikinci devresinde bulduğu 2 gol ile karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmış ve şampiyonluğunu ilan etmişti.