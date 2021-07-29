Abdullah Avcı'nın özel isteği: Cheikhou Kouyate

Trabzonspor , ön libero ve aynı zamanda stoper oynayabilen bir yabancıyı daha kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda gündemdeki ilk aday Cheikhou Kouyate. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği Senegalli yıldız için Crystal Palace ile bonservis görüşmeleri devam ediyor.



Suudi Arabistan'dan da teklif alan Kouyate'nin menajeriyle geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, İstanbul'da masaya oturmuştu. Avcı, Kouyate'nin alınması halinde hem orta saha hem de stopere çok iyi bir alternatif yaratılacağı görüşünde.



