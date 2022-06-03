Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. Jerome Boateng, Oğuzhan Özyakup, Ozan Tufan, Halil Akbunar ve Eren Elmalı hakkında konuşan Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili soruyu da yanıtladı.



İSTANBUL TAKIMLARI İÇİN KONFOR



Ümraniye'yi pas geçemem. Recep Uçar, kendi semtinde böyle bir duyguyu yaşadı. Onlara da başarılar diliyorum. İstanbul takımları açısından konforlu bir alan olacak. Otobüsle rahat gidip gelecekler. Biz tabi İstanbul'a gezmeye gelmiyoruz (gülerek). Bence yayın gelirinden daha fazla almamız gerek. Deplasman masraflarımıza daha fazla. Büyük hedeflerimiz var. Yaşayalım, görelim.



"BANDIRMASPOR DA ÇOK İYİYDİ"



Statlar ne olacak? Şartlara uygun olacak mı? Emek veren herkesi tebrik etmek lazım. Sadece kazananları değil, yarışın içinde olanları da tebrik etmek gerek. Oyunu geliştiren, insana yatırım yapan durumların oluşmasını istiyoruz. Medya açısından da iş bitmedi, halen çalışıyorlar. Bandırma'yı da es geçmeyeyim. Ümraniyespor, Bandırmaspor... Maçlar yaptık, Süper Lig'e çıkma yolunda mesajı veriyorlardı. Hazırlık maçı oynadık ama ciddi maçlar oldu. Bandırma seyircisini de tebrik ederim. Bandırma tarihinde ilk defa böyle bir durum yakaladı. Böyle devam ederlerse karşılığını alırlar. Herkesi mücadelelerinden dolayı tebrik ederim.



"AVRUPA'DA RİVA GİBİ YER YOK"



Riva aslında benim mesleki çıkış noktamdır. Oralar çok prefabrik yerlerdi, hayallerim vardı. A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olduğumda projelerde yer aldım. Yıldırım Demirören döneminde Riva Tesisleri Avrupa standartlarının üstünde yapıldı. Avrupa'da Riva gibi bir yer yok. İçeride çalışan personeller de futbol takımına nasıl hitap edeceğini çok iyi biliyor. Bu sene de tekrar olacağız ilk aşamada. İyi takımlar getirebilirsek, Şampiyonlar Ligi Play-Off öncesi test olur. Sezonu bu ayın 27'sinde Trabzon'da açacağız. Ön hazırlık, ölçümler olacak. 3-4 gün Trabzon'da geçireceğiz, sonra da Riva'da devam edeceğiz.



"EN DÜŞÜK BÜTÇE İLE ŞAMPİYON OLDUK"



Geçen sene iyi bir kadro kurduk. Şampiyonluğa uygun bir kadro kurduk ve oyuncular da hedefe giden yolda cevap verdi. Antrenman sayısı fazla olunca, belli bir yaştaki oyuncuların sakatlık riski oluyor. Ona göre antrenman planı yapıyoruz. İyi bir kadromuz var. Ama tekrar şampiyonluğa oynayacağız. Ayrıca Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı var. Bu ülke futbolu adına, Trabzonspor adına en önemlisi 1 senelik maaş bütçemizi karşılayacak bir durum var. Biz diğer takımlardan daha düşük bütçeyle şampiyon olduk. Ama devam edemesek bile orada, Avrupa'da yola devam ediyoruz. En az 50 maçımız olacak yeni sezonda. Bu göre kadroyu planlamamız gerekiyor.



KAÇ TRANSFER YAPILACAK?



Geçen sene 8 sol bek değiştirdik. Sol bek alacağız. Edgar ve Bruno'yu kaybettik, sezonu kapattılar. Sağ stoper, sol bek, belki bir sağ bek. Çünkü Serkan da sakatlandı. Merkez orta saha ile ilgili de plan var. 6-8 için oyuncu bakıyoruz. Nwakaeme'nin durumu havada. Kenar oyuncusu olabilir. Tabii gidenler olacak, kalanlar olacak. Belki teklifler olacak. Şu anda milli takım kampları devam ediyor. Geçen seneden daha iyisini yapacağız. Rekabet edecek bir kadro olacak. IPAD elimde, her gelişmeyi takip ediyorum.



YILDIZ FUTBOLCU TRANSFERİ



Organizasyonun içine yıldız oyuncuyu sokarsan harika oluyor. Hamsik gibi... Böyle bir oyuncuyla her şeyi konuşuyorsun. Yıldız oyuncu mu, takıma faydalı bir oyuncu mu? Yıldız oyuncu organizasyona girecekse iyi bir oyuncu olması gerek. Maliyeti ne çıkacak kulübe? Oraya bakarak hareket ediyoruz elbette.



"NWAKAEME'NİN DURUMU HAVADA"



Anthony Nwakaeme'nin durumu havada. Ben Trabzonspor'un teknik direktörüyüm. Nwakaeme'nin kalıp kalmaması kararımı söylerim. Oyuncuyla ilgili düşüncemi söylerim, bir taraftan da kurumu düşünürüm. Bazen transferde fren bile yaptık. Nwakaeme burada karşılığı olan, grubun içinde saygın, benle iletişimi iyi olan bir oyuncu. Kalmasını konuşmuştuk. Kendisi de söyledi. Süreç var. Ben 2 haftadır bağlantı kurmadım. Bir durum olursa görüntülü de konuşuruz. Detayları bilemem. Bir ekonomi bu. Problem çıkaracak bir oyuncu değil. Kulüp kendi bütçesine çekmeye çalışıyor.



"AHMETCAN KAPLAN'I ALMANYA'DAN İSTİYORLAR"



Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor altyapısının önemli kaynaklarından biri. Şampiyon olan takımın kadrosundan çıkmış oyuncular var. Bu çok değerli bir durum. 18 ay evvel gittiğimde antrenmandaydı. Harika bir fizik, sol ayak, stoper, gelişime açık. Ne verirsem uygulamaya çalışıyor. Biz, Trabzonspor'un yüzü yapalım bu çocuğu dedik. Çok önemli mesafe aldı. Bugün Avrupa'da konuşuluyor. Yatırım amaçlı teklifler var. Bana da geldi bilgi. Oyuncu ve kulübün menfaatleri doğrultusunda karar veririz. Sanki Almanya'dan teklif geldi diye hatırlıyorum. Almanya'da yatırım yapan takımların takibe alıp teklif sunacağını duymuştum. Her ligde oynayabilir. Olmaya aday bir oyuncu. Yol alması gerekiyor. İyi bir çocuk. Doğru bir yatırım yapmak gerek.



OZAN TUFAN, OĞUZHAN ÖZYAKUP, HALİL AKBUNAR, EREN ELMALI...



Tanıdığım, çalıştığım oyuncular. Ozan önemli bir oyuncu. Sözleşmesi var, süreci var. Ama öyle bir talebim yok. Elmalı, aday oyuncu. Ama iç piyasada o rakamlar mümkün değil. Beşiktaş'tan sol bek oyuncuları var. Caner var. Şimdi de Elmalı bu konuda gelişiyor. Halil'i de tanıyorum. U20 Dünya Kupası'nda bir oyuncuydu. Kadro derinliği, ekonomi ve rekabet belirler. Ama şu anda bir bağlantım yok.



Oğuzhan'ı A Milli Futbol Takımı'na ben aldım. Beşiktaş'ta transferi bana soruldu. Ama hep aşağıya gitti. Öyle bir durum yok. Oğuzhan, Trabzonspor'a gelse Dorukhan etkisi bence olur. Odak noktamız futbol. 32 sene sonra ilk defa İstanbul dışına çıktım. Çalışmaya da dinlenmeye de vakit olduğunda odağımız futbol oluyor. Trabzon, bir futbol şehri.



"JEROME BOATENG OLABİLİR"



Geldi ismi, son durumu inceliyoruz. Marka bir isim. Basında da çok çıktı. Ekonomik şartlar uygun olursa transfer etmek isteriz.



"MASOURAS PAHALI, ZOR"



Masouras daha önce istedik. Geçen sene talep ettik. Olympiakos'tan istedik, rakamlar yüksekti. O rakamların yarısı dahi olmaz. Taraftar oyuncu ister. Kulüplerin gelirleri düştü. Oyuncularla anlaştığın paralar daha farklı. Kulüplerin hayal satmaması ve gerçeklerin üstüne gitmesi gerek. Kendi egomuzu tatmin etmiş oluruz. Sürece sağlıklı şekilde devam etmek gerek.



EDGAR VE GERVINHO'NUN DURUMLARI



Bütün testlerden geçince değerlendirme yapacağız. Ona göre karar vereceğiz. Abdulkadir Parmak ile ilgili bir değerlendirme yapacağım, karar vereceğim.



ABDÜLKADİR ÖMÜR VE AVRUPA



Ömür konusunda da iki taraflı düşünmek gerek. Başkan, "Pişman oldum vermediğim için" demişti. Bazen doğru zamanda vermek gerekebilir. Çok özel bir oyuncu. Türkiye'de marka oyuncularla çalıştım. O da onlardan biri. Odak noktası futbol olduğu an fark yaratabilecek bir oyuncu. Eğer iyi bir transfer modeli olursa, değerlendirme yapılabilir.



"BAŞAKŞEHİR, BENİM İÇİN ÜNİVERSİTE"



Bu oyun artık duygularla oynanan karışık bir oyun değil. Bir organizasyon oyunu. Ben değişim ve gelişime açık biriyim. Ekibimle çalışıyoruz. Bir oyun planı var. Ekip olarak kafa yoruyoruz. Başakşehir dönemi benim için bir üniversite gibiydik. Tamamen sahaya odaklandığım bir yerdi. Başakşehir'de çok oyuncu geliştirdik. Adım adım gittik ama şampiyonluk olmadı. Fakat; en dediğimiz şeyler oldu. Biz itibarsızlaştık. 7 senedir yaptığımız ortada!



"F.BAHÇE MAÇINDA CANIM YANDI AMA..."



Fenerbahçe maçını kaybetmiştik. 2-0 bitmişti. Canım yansa da böyle başlayacağım demiştim. Bazen oyuncu ve rakibe göre esneklik gerekiyor. Pasla başlıyoruz, "Nereden çıktı bu?" diyorlar. Ya da tam tersi. Oyun esnekliğine teknik adamların sahip olması gerekiyor. 1,5 senedir bunu Trabzonspor'da net şekilde kullandım. Ekibimden bir hocam, "Hangi bekle başlayacağız?" dedi. Ters baktım. "Sonuç alacağız" dedim. Medya, hücum oynamayacak mı diye soruyordu. Ben de "Play-Station değil bu" dedim. Zaman değil sabır, sabırla birlikte de sonuç almanız gerekiyor. Oyunu nasıl geliştireceksin? Düşünce esnekliğine sahip olmak gerek. Tatmin olmadığım oyunlar var. Önümüzdeki sene devam edeceğiz.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ANLATIN!"



Şampiyonlar Ligi oyununu bir anlatabilir misiniz? Anlatamayacaklar. Az gol yiyorsun savunma yapıyor diyorlar. Hücumdayken savunmayı nasıl yapacağını düşünmen ve bilmen gerek. Bir maçta gol attık, çalıştığımız bir şeydi. Topa değmeyen oyuncu açtığı alanla bize gol attırdı. Ama ne diyor diyorlar. Organizasyonlara bakmak gerek diye düşünüyorum.



"BÜYÜK TAKIMLAR TESLİM OLDU!"



Geldiğimizden beri 70 maç falan oynadık. 6 mağlubiyet aldık. Rekorlar kırıldı, 1.5 senede. Bir organizasyonumuz var. 70 maçta hiçbir rakip tamamen üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor forması zaten yarışır. İstanbul'un büyük takımlarına karşı bu hikayeyi yazan bir takımdır. Trabzonspor forması sana saha içinde büyüklüğünü hissettirir. Daha iyisini nasıl yapabiliriz? Geçen sene büyük takımlar yoktu. Biz yaklaştırmadık ki! Devamlı kazanmaya devam ettik. Devre arasında herkes teslim oldu. Öyle değil mi? Transfer bile yapmadılar. İki kupalı hoca Sergen Yalçın ayrıldı. Pereira ayrıldı. Galatasaray'ın önemli teknik direktörü ayrıldı. Herkes dalgalı geçirdi. Biz sonuca rahat gittik. Trabzonspor'un herkes hakkını veriyor. Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları da söyledi. Tekrar teşekkür ediyorum.



"İSTEDİĞİM BİR RAKİP YOK"



Gözüme kestirdiğim rakip yok. Artık Avrupa'da bütün takımların plan ve stratejileri var. Molde maçı oynadık ve Roma... Roma'nın başardığı ortada. Mourinho bizim için, "Konferans Ligi takımı değiller" dedi. Ona da teşekkür ediyorum. Başakşehir ile Sevilla'da Emre ile direkten döndük. O gün gidemedik ama şimdi farklı. Her maç zor. En iyi şekilde hazırlanacağız. O çıksın, bu çıksın diyemem. Ama biraz talihsiz kuralar çekiyorum (gülerek).



"ŞAMPİYONLUK VE ŞAMPİYONLAR LİGİ"



Çok güzel duygular yaşadık. Taraftarlar bize iyi şeyler hissettirdi. Antrenörlük nasıl seyrediyor bilemiyorsun. Bizim işimiz performans işi. Dünyada da hafta olarak uzun sürebiliyor. Avrupa'da teknik adamı, oyun felsefesiyle değerlendiriyorlar. Bizde öyle değil. Son iki takıma geldiğimde ihtiyaç analizi yaptım. Çalışma prensibimi söylüyorum. Oluyorsa oluyor, başlıyorsun. Hayırlısı neyse o olsun. Önümüzdeki en yakın hedefe ulaşmak istiyoruz. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyoruz.



JORGE JESUS İÇİN CEVAP



Jesus ne katacak? Bunu zaman gösterir. Futbol büyük camialar dalgalanmaların çok olduğu yerlerdir. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yarışın içinde her zaman olurlar.



EMRE BELÖZOĞLU, NURİ ŞAHİN, İLHAN PALUT...



Teknik adamların gelişimine bakmak lazım. Konyaspor... Saygı göstermek lazım, çok iyi şeyler yapıyorlar. Başakşehir'in bir hafızası var. Emre Belözoğlu, hafızayı geliştirerek devam ediyor. Nuri Şahin, Antalyaspor'dan benim oyuncumdur. Harika işler yapıyor. Teknik adam olarak güzel şeyler. Ömer Erdoğan, Çağdaş Hoca... Erol Bulut 1 sene evvel Fenerbahçe'yi çalıştırıyordu. Yeni nesil antrenörler ciddi kafa yoruyor. Bu tip teknik adamlara zaman ve destek vermeleri gerekiyor yöneticilerin.



M.CITY, B.MÜNİH, DORTMUND...



Yeniliklere çok açığım. Kendim gitmiyorsam bile ekibi yolluyorum. 'Git Manchester City'de ne yapılıyor bak. Bayern Münih'e git, Dortmund'a git' diyorum. Gelen raporlar doğrultusunda biz de bunları uygulamaya çalışıyoruz. Departmanımızda harika çocuklar var. Onlara özgür alan yaratıyorum. Üretmelerini sağlıyoruz. Herkesin ayrı görevi var. Duran top çalışmasını yaptıran bile ayrıdır.



"BALLON D'OR İÇİN OYUM DE BRUYNE'YE"



Karim Benzema iyi ama oy verme hakkım olsa, Ballon d'Or'da oyumu Kevin de Bruyne'ye verirdim. Kendisi çok beğendiğim bir oyuncu.



KASKET TAKMASI...



Kasketi ben Trabzon'a gitmeden evvel de takıyordum. Giyinmeyi seviyorum. İstiklal Caddesi'nde çocuklum geçti. Babam da takardı. Meraklıydım. Uzun bir ara geçti. Kumaşını kendim alıyorum, modelini söylüyorum. Ölçüm var. Bana yapılıyor. Tesisin içinde bunu anlatmıştım. Trabzon tarihi çok önemli. Ahmet Suat Özyazıcı'nın kasketini gördüm. Kıyafet uygun değildi ama... Kazanırsak kasket takacağım demiştim. Maç bitince kasketi taktım. Trabzon'da çok karşılığı var, teşekkür ederim. Vefa, aidiyet, saygı dediler. Dünya Kasketliler Günü oldu, mağazalarda satıldı. Kasketin açılımına bakmak lazım. Taraftarlarımıza verdikleri destek için teşekkür ederim.



"HAMSIK 2-3 SENE DAHA OYNAR"



Hamsik gibi bir oyuncuyla çalıştım. Çok oyuncu üzerinden gitmek istemiyorum. Sonra onu istiyor, bunu istiyor diyorlar. Hamsik kafasında bitirmezse 2-3 sene daha oynar. Örnek alınacak bir oyuncu. Her şeyiyle örnek bir oyuncu. Ona yatırım yapan, oğullarına da yatırım yapar. Milli Takımı da bıraktı, sakatlanmamak için. Slovakya'da okulu da var. Harika bir isim. Sarri ile ilgili konuşabiliyorum, her konuda konuşabiliyorum.



STEFAN KUNTZ'UN ANLAYIŞI...



Her teknik adamın anlayışına saygı gösteriyorum. Ben oyunu anlatırım. Yayıncı kuruluşta da bunu anlatıyordum. Hocanın anlayışına saygı duyuyorum. İyi bir organizasyonla C Ligi'nden çıkıp başka bir hikayeye doğru gidebiliriz. İnişler ve çıkışlar hep vardır. Hep daha iyisini aramak gerek. Ben de orada görev aldım. Destek ve saygı göstermek lazım.



"ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI İNANILMAZDI"



Trabzon'da çok güzel hikayeler var. Şampiyon olduk, olacağız. Mart'ta olamadık diye üzülmesinler dedik. Biz zaten olduk, normalleşti. Tekneye bindik ya, her taraf duman altında. Liman insandan görünmüyor. Tekneler araba gibi kullanılıyor. Ben o zaman şampiyonluğun farkına vardım. Çok büyük bir şey olmuş dedim. Trabzonspor taraftarları hep örnek olmuştur. Sorun olmamıştır, bütün dünya Trabzonspor'u izletmiştir. Kulüple, taraftarlar örnek olduk. Bir enerji kırılması oldu. Herkese örnek olmaya devam ediyorlar, tekrar teşekkür ediyorum.





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