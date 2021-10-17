Abdullah Avcı bir ilk peşinde

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekse de Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor. Kanarya ile bordo-mavili takımın başında bir kez karşılaşan tecrübeli hoca, rakibine 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.



Avcı, geçen sezon yenildiği rakibini devirip, ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Bu arada kadrodaki oyuncuların Trabzonspor forması altında Fenerbahçe'ye hiç golünün bulunmaması da dikkat çekti.



Bordo-mavili takımla en son Fenerbahçe'ye gol atan isimlerden Sosa ve Novak, sarı-lacivertli forma ile sahada olacak. Bakasetas ise Alanyaspor forması altında Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başarmıştı.





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