Abdullah Avcı bir ilk peşinde

Abdullah Avcı, Trabzonspor teknik direktörü olarak Fenerbahçe karşısında ilk galibiyetini istiyor

Haber; Sabah
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Abdullah Avcı bir ilk peşinde
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17 Ekim 2021 10:44
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekse de Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor. Kanarya ile bordo-mavili takımın başında bir kez karşılaşan tecrübeli hoca, rakibine 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Avcı, geçen sezon yenildiği rakibini devirip, ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Bu arada kadrodaki oyuncuların Trabzonspor forması altında Fenerbahçe'ye hiç golünün bulunmaması da dikkat çekti.

Bordo-mavili takımla en son Fenerbahçe'ye gol atan isimlerden Sosa ve Novak, sarı-lacivertli forma ile sahada olacak. Bakasetas ise Alanyaspor forması altında Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başarmıştı.


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