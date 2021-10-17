Abdullah Avcı bir ilk peşinde

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekse de Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor. Kanarya ile bordo-mavili takımın başında bir kez karşılaşan tecrübeli hoca, rakibine 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Avcı, geçen sezon yenildiği rakibini devirip, ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Bu arada kadrodaki oyuncuların Trabzonspor forması altında Fenerbahçe'ye hiç golünün bulunmaması da dikkat çekti.
Bordo-mavili takımla en son Fenerbahçe'ye gol atan isimlerden Sosa ve Novak, sarı-lacivertli forma ile sahada olacak. Bakasetas ise Alanyaspor forması altında Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başarmıştı.
Avcı, geçen sezon yenildiği rakibini devirip, ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Bu arada kadrodaki oyuncuların Trabzonspor forması altında Fenerbahçe'ye hiç golünün bulunmaması da dikkat çekti.
Bordo-mavili takımla en son Fenerbahçe'ye gol atan isimlerden Sosa ve Novak, sarı-lacivertli forma ile sahada olacak. Bakasetas ise Alanyaspor forması altında Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başarmıştı.