Kasımpaşa maçında müthiş bir performans ortaya koyan ve bu sezonki istikrarlı görüntüsü sonrası A Milli Takım'a çağrılan Abdülkerim Bardakçı, eski takımı Konyaspor'a karşı etkisiz bir oyun sergiledi.



Özellikle ilk yarıda konsantrasyondan uzak olan ve pek çok pozisyonda Muhammet Demir'i kaçıran Abdülkerim, yenilen golde yaptığı müdahaleye rağmen topun ağlara gitmesini engelleyemedi.



Başarılı stoperin Nelsson'un yokluğunda Kaan Ayhan ile uyum sorunu yaşadığı görüldü.





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