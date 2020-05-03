Abdülkadir Ömür: "En büyük hayalim şampiyonluk"

Trabzonspor'un hücum futbolcusu Abdülkadir Ömür, şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Haber; Takvim, Fotoï¿½raf; AA
Abdülkadir Ömür: 'En büyük hayalim şampiyonluk'
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03 Mayıs 2020 12:22
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, ligle ilgili verilecek kararı beklediklerini söyledi.

20 yaşındaki futbolcu, "Ligde bulunduğumuz noktayı son ana kadar koruyup kupayı kaldırmak da bizim en büyük hayalimiz" diye konuştu.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle sezonun büyük kısmını kaçıran Abdülkadir, 11 maçta görev yaparken 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

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