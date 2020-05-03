Abdülkadir Ömür: 'En büyük hayalim şampiyonluk'

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, ligle ilgili verilecek kararı beklediklerini söyledi.
20 yaşındaki futbolcu, "Ligde bulunduğumuz noktayı son ana kadar koruyup kupayı kaldırmak da bizim en büyük hayalimiz" diye konuştu.
Bu sezon sakatlığı nedeniyle sezonun büyük kısmını kaçıran Abdülkadir, 11 maçta görev yaparken 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.
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20 yaşındaki futbolcu, "Ligde bulunduğumuz noktayı son ana kadar koruyup kupayı kaldırmak da bizim en büyük hayalimiz" diye konuştu.
Bu sezon sakatlığı nedeniyle sezonun büyük kısmını kaçıran Abdülkadir, 11 maçta görev yaparken 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın