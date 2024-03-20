ABD Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları'nda grup rakipleri belli oldu.



Erkekler basketbol turnuvası kura çekiminde ABD Takımının, Sırbistan, Güney Sudan ve San Juan, Porto Riko'daki eleme turnuvasının galibiyle C Grubu'nda yer alacağı açıklandı.



Yaz Olimpiyatları'nın başlamasına bir aydan kısa bir süre kala yapılacak eleme turnuvasına Meksika, Fildişi Sahili, Litvanya, İtalya, Bahreyn ve ev sahibi Porto Riko'nun katılacağı belirtildi.



ABD'nin 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda dördüncü olmasının ardından LeBron James, Kevin Durant ve Stephen Curry gibi yıldız oyuncular, Olimpiyat takımında yer almaya seferber olmuştu.





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