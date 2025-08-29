A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek aday kadrosu belli oldu.



Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği listede şu isimler yer aldı:



Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki ÇelikDemir Ege Tiknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih ÖzcanArda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus AkgünAy-yıldızlı futbolcular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk antrenman ise aynı gün saat 18.00'de yapılacak.Türkiye, elemelerde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak. Grupta lider bitiren ekip doğrudan Dünya Kupası bileti alacak, ikinci olan ise play-off oynayacak.Milliler, gruptaki ilk sınavını 4 Eylül Perşembe günü Tiflis'te Gürcistan karşısında verecek. Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. A Milli Takım, 7 Eylül Pazar günü ise İspanya ile Konya'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45.