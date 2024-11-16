Vincenzo Montella'nın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Craig Bellamy'nin yönetimindeki Galler ile 0-0 berabere kaldı.Kayseri'de RHS Enertürk Stadyumu'nda oynanan ve İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yönettiği maçta A Milli Takım birçok fırsat bulmasına rağmen skoru bulamadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.Bu sonuçla birlikte A Milli Futbol Takımımız grupta 11 puana yükselirken, Galler 9 puanda kaldı.Grubun son hafta maçında Türkiye deplasmanda Karadağ'a konuk olurken, Galler evinde İzlanda'ya konuk olacak.A Milli Takım, grubun son maçında Karadağ ile berabere kalması durumunda Galler'in liderlik için İzlanda'yı 3 farkla mağlup etmesi gerekecek.Milliler, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda ise diğer maçın skoruna bakmadan grubu lider olarak tamamlayacak ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselecek.UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler'i Kayseri'de konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 4-2 yendikleri İzlanda maçı kadrosundan 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Müldür ile Yunus Akgün'e 11'de yer veren İtalyan teknik adam, sarı kart cezalısı Kenan Yıldız'ın yerine Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü.Sağ kanatta Zeki Çelik'in yerine Eren Elmalı'ya görev veren Montella, Karadağ ve İzlanda maçlarında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır'ın yerine ise Mert Günok'u 11'e aldı.Vincenzo Montella takımını sahaya, Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle sürdü.Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Emirhan Topçu, İsmail Yüksek, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Doğucan Haspolat ve Kaan Ayhan yedekler arasında yer aldı.Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat maç kadrosuna da girdi.Yedekler arasında yer alan Haspolat, Montella'nın Galler mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden takip etti.Başkan Hacıosmanoğlu, mücadeleyi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte izledi.Kayseri, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 11 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı.31 bin 856 seyirci kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, Kayseri'li futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri yarım saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı.Tamamı dolan stadyumda bir grup Galler taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerini aldı.Futbolseverler, stadyumda "Ceddin Deden" adlı mehter marşıyla coştu. Kayserililer, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı.İtalyan teknik adamın aday kadroya çağırdığı Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Ahmet Kutucu ile Portekiz'in Porto kulübünde ilk kez milli davet alan Deniz Gül sakatlıkları dolayısıyla kadrodan çıkarıldı.Bu oyuncuların yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım ile Ümit Milli Takımı aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan kadroya dahil edildi.Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, sahaya Darlow, Williams, Roberts, Rodon, Davies, Thomas, James, Sheehan, Wison, Johnson ve Harris 11 ile sahaya çıktı.Maçın 32. dakikasında Milliler gole çok yaklaştı. Kerem'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında bir pozisyonda penaltı bekledi.Milli takımda Kerem Aktürkoğlu, 36. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı. Milli takım, bu pozisyonda penaltı bekledi.Hakem Juan Munuera, bu pozisyonda oyunu sürdürdü.Kerem Aktürkoğlu, pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi ve kısa süren bir tedavinin ardından oyuna geri döndü.Maçın 45+7. dakikasında Galler gole yaklaştı. Harry Wilson'un sol çaprazdan vuruşu yerden gitti ve direkten geri geldi.Türkiye - Galler karşılaşmasında 95. A Milli maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı.A Milli Takım'da 94 maça çıkan Tugay Kerimoğlu'nu geçerek A Milli Takım'daki 95. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi.TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye - Galler karşılaşmasında 95'inci A Millî maçına çıkan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bırakarak A Millî Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi." ifadeleri kullanıldı.Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü.Abdülkerim, 62. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.Milli futbolcu, bu kartı sonrası cezalı duruma düştü ve Karadağ maçında forma giyemeyecek.Maçın 67. dakikasında A Milli Takım gole çok yaklaştı. Yunus Akgün'ün sağ kanattan çizgiye inip içeri çevirdiği topa dokunan Enes Ünal'ın vuruşu yakın mesafeden auta gitti.UEFA Uluslar Ligi'nde Kayseri'de Galler ile karşılaşan A Milli Takım'da bir sakatlık yaşandı.Milli takımda Eren Elmalı, 75. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.A Milli Takım'da Eren Elmalı yerine Zeki Çelik oyuna dahil oldu.Maçın 77. dakikasında Arda Güler gole yaklaştı. Ceza alanı içinde topla buluşan Arda'nın sert vuruşu üstten auta gitti.Maçın 87. dakikasında Yunus Akgün ceza alanında yerde kaldı ve penaltı kazandık. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere bitti.6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı yayın sağında bulunan Arda Güler'e verdi. Arda Güler'in şutunda top kaleci Darlow'da kaldı.14. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışı sonrası ceza sahası dışında toplu buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meyin yuvarlak üstten auta çıktı.27. dakikada Hakan Çalhanoğlu'un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan sekip üstten kornere gitti.32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Darlow'dan oyun alanına döndü.45+5'inci dakikada Wilson'un ceza saha dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.66. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.67. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün pasında, Enes Ünal'ın dizine çarpan top yandan auta çıktı.70. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında, Eren Elmalı'nın ceza sahasına ortasında Yunus Akgün kafa ile topu Enes Ünal'a gönderdi. Enes Ünal'ın röveşatasında, meşin yuvarlak savunma oyuncusuna çarparak kornere gitti.77. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına pasına, Arda Güler'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.80. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.89. dakikada Yunus Akgün'ün düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı atışını kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.RHG Enertürk EnerjiJuan Martinez Munuera, Raul Cabanero, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 75 Zeki Çelik), Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 İsmail Yüksek), Yunus Akgün, Arda Güler (Dk. 86 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Enes Ünal)Darlow, Williams, Roberts, Rodon, Davies, Thomas (Dk. 72 Cullen), James (Dk. 73 Brooks), Sheehan, Wilson, Johnson (Dk. 90 Koumas), Harris (Dk. 46 James)Dk. 9 Johnson, Dk. 88 Rodon (Galler), Dk. 63 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)