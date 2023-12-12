A Milli Takım'dan Umut Tohumcu harekatı

Türk Milli Takım temsilcileri, Hoffenheim'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha Umut Tohumcu ile iletişime geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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A Milli Takım'dan Umut Tohumcu harekatı
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12 Aralık 2023 21:13
Yurtdışında forma giyen gurbetçi oyuncuların A Milli Takımı seçmeleri konusunda çalışmalarını sürdüren Milli takım yetkilileri, Hoffenheim'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Tohumcu için harekete geçti. 

Alman basınında yer alan habere göre; Türk Milli Takım temsilcileri, genç oyuncu Umut Tohumcu ile Milli takım görüşmeleri için iletişime geçti.

BOCHUM MAÇINDA İZLENDİ

Haberde, Milli takım yetkililerinin Hoffenheim'ın son olarak Bochum ile oynadığı karşılaşmada Umut Tohumcu'yu izlediği ve mücadelenin ardından genç oyuncu ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 

HENÜZ KARAR VERMEDİ 

Şu ana dek Alman Milli Takımı'nın genç takımlarında forma giyen Umut Tohumcu'nun Milli takım seçme konusunda henüz karar vermediği, iki milli takım arasında seçim yapacağı ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Hoffenheim formasını bu sezon 12 kez giyen Umut Tohumcu, bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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