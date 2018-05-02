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940 üyesi bulunan Karşıyaka One Team bu sene de Wings For Life'da

6 Mayıs'ta 2016 ve 2017'nin ardından üçüncü kez İzmir'de düzenlenecek Wings For Life World Run, kente bir koşu kültürü de getirdi. Koşuseverleri birleştiren gruplar arttı, yüzlerce kişi grup halinde koşmaya başladı. Bu takımlardan biri olan Karşıyaka One Team de 940 kişiyle faaliyet gösteriyor ve en fazla üyeye sahip takım olarak dikkat çekiyor. Yüzlerce kişiyle bir kez daha Wings For Life'ta yer alacak Karşıyaka One Team'den Tümer Gülümserler, önceki senelerde yaşadıklarını ve ekibin oluşum sürecini anlattı.

940 üyesi bulunan Karşıyaka One Team bu sene de Wings For Life'da
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02 Mayıs 2018 11:46
Omurilik felci araştırmalarına kaynak sağlamak amacıyla her sene onlarca ülkede eş zamanlı düzenlenen Wings For Life World Run, 6 Mayıs'ta 12 farklı lokasyonla beraber Ford'un da katıkılarıyla İzmir'de gerçekleştirilecek. Binlerce kişinin kayıt yaptırdığı organizasyon, birçok koşu grubuna da ev sahipliği yapacak.

Bu gruplardan biri olan Karşıyaka One Team, 2016'da 380, 2017'de ise 780 koşucu ile Wings For Life'ta yer almıştı. Bu sene bu sayıyı artırmak isteyen takımdan Tümer Gülümserler, ekibin dününü ve bugününü anlattı.

Wings For Life World Run'ın öneminden bahseden Gülümserler, '2016 yılında ilk kez düzenlenmeden önce yeni yeni başlayan koşu kültürünü alıp bir noktadan bir noktaya taşıdığı kesin. Özellikle koşu platformları oluşmasına ve takım ruhuyla hareket eden gruplar yaratılmasına öncülük ediyor diyebiliriz. Bu öncülükleri daha öncesinde sadece atletizm kulüpleri yapabiliyordu" dedi.

HAFTANIN 3 GÜNÜ WINGS FOR LIFE'A ÇALIŞIYORLAR

Sayılarının gün geçtikçe arttığını da belirten Gülümserler, "940 kayıtlı üyeye ulaştık. İlk yıl 382, geçtiğimiz yıl ise 780 koşucumuz ile Wings For Life World Run onaylı Türkiye'nin en kalabalık koşu takımlarından biri olmayı başardık. Kurulduğumuz ilk yıldan beri bize gönüllü destek veren antrenör Mert Onaran'ın da bir kez çalıştırdığı grubumuzla haftanın 3 günü antrenman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen seneki anılarını da anlatan Timur Gülümserler, son şampiyon Veysi Aslan'ın kendi takımlarından çıktığını belirtti ve ekledi: Geçen yıl iyi ses getirdik. Tekerlekli Sandalyeli şampiyonlarımızla birlikte de 4 kürsünün 3'ünü kapatmıştık. Ancak bizler Karşıyaka One Team'i 2015 Kasım ayında Wings For Life World Run 'da tekerlekli sandalyeli sporculardan oluşan bir takımla farkındalık yaratmak için kurduk. Böylesine büyük bir sosyal farkındalık koşusunda tekerlekli sandalyeli sporcularımızla olmak ve toplanan bağışlarla araştırma merkezini omurilik felcinin çözümüne bir adım daha yaklaştırabiliyor olmak harika bir duygu."
Gülümserler, Runatolia'dan 'İyilik Peşinde Koş'a kadar birçok yarışta yer aldıklarını ve bunun devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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