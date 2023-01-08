5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenya'dan Isaac Kibet Chebuyo, kadınlarda ise aynı ülkeden Daisy Jeptoo Kimeli birinci tamamladı.



Adana Büyükşehir Belediyesince 13'üncüsü "İkinci yüzyılın birinci koşusu" sloganıyla düzenlenen yarı maratona, farkı ülkelerden bin 79 sporcu katıldı.



Yarışın Fuzuli Caddesi'ndeki startını Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.



Atletler, 21 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.



Yarı maratonda erkeklerde Kenya'dan Isaac Kibet Chebuyo 1 saat 2 dakika 28 saniyelik derecesiyle, kadınlarda da Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle birinci oldu.



Organizasyon kapsamında 10 kilometrelik maraton ile halk, engelli ve çocuk koşuları da yapıldı.



Bazı ailelerin bebek arabasıyla katıldığı halk koşunda tarihi Taş Köprü'den geçen katılımcılar için davul ve zurna çalındı. Müzik eşliğinde bir süre oynayan sporcular, sonrasında yarışa devam etti.



- Çintimar: "Siz yeter ki derece, rekor koşun"



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, ödül törenindeki konuşmasında, Türkiye'de koşulan derecelerin geçerliliğiyle ilgili yapılan spekülasyonlara değindi.



"Atletizm Federasyonu Başkanı olarak söylüyorum, bütün dereceler geçerlidir." diyen Çintimar, "Yeter ki çocuklarımız derece koşsun. Derecelerimize hiç kimsenin itirazı yoktur. Bunun böyle lanse edilmesinin sebebini bilmiyorum. Çocuklarımızın moralini bozuyor. Siz yeter ki derece, rekor koşun. Türkiye'de koşulan her derece geçerlidir. Bunu herkes bilsin." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödül ve madalyaları verildi.



Maratonda dereceye giren sporcular şunlar:



- Yarı maraton erkekler:



1. Isaac Kibet Chebuyo (Kenya) - 1.02.28



2. Isaac Kibet (Uganda) - 1.02.29



3. Ömer Amaçtan - 1.03.29



- Yarı maraton kadınlar:



1. Daisy Jeptoo Kimeli (Kenya) - 1.11.22



2. Fatma Karasu - 1.12.09



3. Burcu Subatan - 1.12.39





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