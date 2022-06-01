17 milli sporcu madalya için İtalya'da

Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 17 milli sporcu madalya için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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17 milli sporcu madalya için İtalya'da
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01 Haziran 2022 16:36
İtalya'da düzenlenecek Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 17 milli sporcu madalya için ter dökecek.

İtalya'nın Rimini şehrinde gerçekleşecek organizasyon, 5 Haziran'a kadar sürecek. Şampiyonada eleme müsabakaları bugün yapılacak.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Genç erkekler: Fahreddin Duman, Emir Öztürk, Batuhan Meriç Mamur, Arda Çınar Sargın.

Genç kadınlar: Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen, Ceren Uysal, Ada Kanat, Tuba Bade Şahin.

Büyük erkekler: Elmas Ertuğ Altındağ, Emre Yağmur, Hüseyin Engin Yontucu, Gürkan Mutlu.

Büyük kadınlar: Sıla Karakuş, Elif Çolak, Livanur Yalçın, Sude Aydın.

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