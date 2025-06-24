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16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, ikinci oldu

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

calendar 24 Haziran 2025 00:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, ikinci oldu
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16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Karadağ'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, şampiyonadaki dördüncü ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 25-22, 25-10, 24-26 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuvada Bulgaristan 11 puanla şampiyon olurken, Türkiye 8 puanla ikinci sırayı aldı.


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